Электропикап Tesla Cybertruck с Илоном Маском за рулем заметили на дорогах Лос-Анджелеса [фото, видео]





Электрический пикап Tesla Cybertruck вновь поймали в объектив на дорогах общего пользования. Причем сделали это несколько раз — прототип можно было увидеть на трассе рядом с аэропортом Лос-Анджелеса, а затем и вблизи ресторана Nobu (кстати, принадлежащего Роберту Де Ниро), где за рулем электромобиля можно было заметить Илона Маска.

Свидетели отметили полное отсутствие боковых зеркал, хотя по законам США даже у прототипов должно быть хотя бы одно зеркало со стороны водителя, а также изменение характера подсветки головного света. На презентации и в промоматериалах вся «световая полоса» светится практически равномерно, однако на видео с трассы видно, что по краям «фары» светятся заметно ярче.

Напомним, что Tesla Cybertruck выйдет на рынок в трех версиях — базовой, средней и топовой по цене $39,900, $49,900 и $69,900 соответственно. При этом старт производства базовой и средней версии намечен на конец 2021 года, а топовая поступит в продажу только в конце 2022 года.

Источник: Electrek (1, 2)