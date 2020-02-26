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Правительство планирует устанавливать зарядные станции для электромобилей на главных автомагистралях Украины

Правительство планирует устанавливать зарядные станции для электромобилей на главных автомагистралях Украины

Правительство планирует устанавливать зарядные станции для электромобилей на главных автомагистралях Украины


Украина постепенно развивает инфраструктура для электромобилей. Постепенно в стране становится всё больше электрических зарядных станций. Так, на днях были установлены зарядные станции для электромобилей, и аналогичное оборудование планируют установить и на других вокзалах страны.

Кроме того, зарядные станции вскоре появятся и на главных автомобильных магистралях страны. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что рынок электромобилей в 2019 году в Украине вырос на 40%, и этот рост должен продолжиться и в 2020 году.

Как отметил министр, что правительство разрабатывает законодательные инициативы для развития инфраструктуры, необходимой для электромобилей. Однако кроме законов необходимы еще и «практические решения», такие как установка зарядных станций для электромобилей. И открытие зарядных станций на вокзалах и трассах являются шагами в этом направлении. К сожалению, министр не поделился информацией о том, на каких трассах, когда и в каком количестве планируется устанавливать новые зарядные станции для электромобилей.

Напомним, в прошлом году в аэропорту «Борисполь» обустроили 32 парковочных места с зарядками для электромобилей. При этом оплата за стоянку и зарядку взымаются раздельно.

Источник: Facebook

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