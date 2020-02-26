Правительство планирует устанавливать зарядные станции для электромобилей на главных автомагистралях Украины





Украина постепенно развивает инфраструктура для электромобилей. Постепенно в стране становится всё больше электрических зарядных станций. Так, на днях были установлены зарядные станции для электромобилей, и аналогичное оборудование планируют установить и на других вокзалах страны.

Кроме того, зарядные станции вскоре появятся и на главных автомобильных магистралях страны. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что рынок электромобилей в 2019 году в Украине вырос на 40%, и этот рост должен продолжиться и в 2020 году.

Как отметил министр, что правительство разрабатывает законодательные инициативы для развития инфраструктуры, необходимой для электромобилей. Однако кроме законов необходимы еще и «практические решения», такие как установка зарядных станций для электромобилей. И открытие зарядных станций на вокзалах и трассах являются шагами в этом направлении. К сожалению, министр не поделился информацией о том, на каких трассах, когда и в каком количестве планируется устанавливать новые зарядные станции для электромобилей.

Напомним, в прошлом году в аэропорту «Борисполь» обустроили 32 парковочных места с зарядками для электромобилей. При этом оплата за стоянку и зарядку взымаются раздельно.

Источник: Facebook