Сериал «Фоллаут» / Fallout бьет рекорды по просмотрам через 3 недели после дебюта на Amazon

С 22 по 28 апреля сериальная адаптация постапокалиптической игры собрала 1,5 млрд минут просмотров, а это значит, что «Фоллаут» даже на третьей неделе после дебюта был самым популярным среди зрителей, если учесть данные всех американских стримингов.

«Фоллаут» — единственный сериал Prime Video, который трижды попадал на первое место в рейтинге стриминговых трансляций Nielsen. Второе и третье — у мультсериала «Блуи» (Disney+) и медицинского сериала «Анатомия Грей» (Hulu / Netflix) соответственно

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел на Amazon Prime Video 10 апреля и за первые 16 дней привлек внимание 65 миллионов зрителей, что стало вторым результатом в истории платформы (больше только у сериала «Властелин колец: Кольца власти», который вышел в 2022 году, а со вторым сезоном дебютирует уже 29 августа).

«Фоллаут» также получил высокие оценки от критиков — с 93% на Rotten Tomatoes (нашу рецензию можно увидеть здесь). На фоне успеха шоу возрос интерес и к серии игр: по данным Bethesda, в Fallout за день сыграли 5 млн человек, из них миллион — в Fallout 76, которую еще 6 лет назад журналисты называли обреченной из-за низкой посещаемости.

Сериал «Фоллаут» основан на одноименной франшизе видеоигр и, согласно официальному синопсису, рассказывает о выживании человечества в постапокалиптическом будущем в 2296 году — через 219 лет после ядерной войны. Сюжет является частью канона игровой серии, но рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг трех ключевых персонажей: молодой девушки Люси, жительницы «Хранилища 33», ее отца и смотрителя Хранилища Хэнка, а также гуля-наемника Купера.

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В настоящее время Amazon официально продлил «Фоллаут» на 2 сезон.