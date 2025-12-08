Новости Технологии 08.12.2025 comment views icon

Энтузиаст показал редкий демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra

Коллекционер ретро-ПК показал в Reddit демостенд NVIDIA на основе GeForce FX 5950 Ultra с циклическими демонстрациями фей Рассвет и Закат (Dawn и Dusk).

Энтузиасты могут помнить эти демки, которые казались чудом техники в начале столетия. Видеокарта NVIDIA FX 5950 Ultra вышла в 2003 году, но VideoCardz считает, что в устройстве использован не серийный образец. Автор новости сначала отчаянно пытался понять, при чем тут RTX 5090, но потом вспомнил эти карты и подумал, что нумерация моделей NVIDIA практически сделала круг.

Семейство видеокарт FX 5900, основанное на графическом процессоре NV35, стало вторым шагом NVIDIA в направлении аппаратного обеспечения с поддержкой DirectX 9 после FX 5800. Карты перешли на 256-битную шину памяти, сохранили 130 нм техпроцесс и получили архитектуру CineFX 2.0 с поддержкой Shader Model 2.

FX 5950 Ultra имела ревизию чипа NV38 и повышенную до 475 МГц с эффективной частотой памяти 256 МБ DDR 950 МГц, и использовала AGP 8x для подключения. по сравнению с современными «монстрами» характеристики чипа кажутся микроскопическими: 4 блока пиксельных шейдеров и 3 вершинных, 8 текстурных блоков и 4 ROP. Как отмечает TechPowerUp, она поддерживала разрешение 640×480, 1280×720 и 1366×768 (да, никакого FullHD). Из-за отсутствия поддержки унифицированных шейдеров на антикварной видеокарте просто не запустятся современные игры. Стоил этот технологический прорыв $500.

«Если сами карты редкие, то этот компьютер вероятно вообще невозможно достать», — отмечает один из комментаторов.

Крылатая лесная фея Рассвет получила детализированную кожу и крылья с использованием вершинных шейдеров для индексированного скиннинга и морфинга, а также фрагментных шейдеров, написанных на языках высокого уровня, таких как Cg или HLSL. Демонстрация была ориентирована на аппаратное обеспечение GeForce FX серии 5000 и DirectX 9, и это была одна из первых публичных попыток воспроизвести реалистичных человекоподобных персонажей в режиме реального времени на потребительских видеокартах.

Закат— менее известная демонстрация, но в каких-то нюансах даже более подробная. К сожалению, старые демо NVIDIA исчезли с официальных страниц, но их сохранили энтузиасты.

