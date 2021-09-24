Epic Games перенесла античит Easy на Mac и Linux (в том числе и на Steam Deck)

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Valve обещала к выходу своего портативного ПК Steam Deck поддержку античитов EAC и BattlEye, и вот сейчас Epic Games первой объявила, что ее Easy Anti-Cheat теперь официально поддерживает Mac и Linux.

Новая версия SDK EasyAntiCheat также поддерживает слои совместимости Wine и Proton. Грядущий Steam Deck будет работать под управлением ОС SteamOS 3.0, которая основана на базе ArchLinux и дополнена именно слоем Proton для обеспечения простой возможности запуска Windows-игр из каталога Steam без необходимости их портирования. Иными словами, античит EAC будет доступен и на Steam Deck.

Формулировка Epic Games предполагает, что разработчики смогут легко добавить поддержку EAC в свои проекты.

«С выходом новейшей версии SDK, разработчики могут активировать поддержку античита для Linux через Wine или Proton в нескольких кликов на сайте разработчиков Epic Online Services» Epic Games

Остается вспомнить, что в июне Epic Games сделала античит Easy Anti-Cheat бесплатным.

Полный список игр с поддержкой Proton доступен на официальном сайте проекта (таких уже больше 16 тыс.). Текущие списки игр с поддержкой EAC и BattlEye можно посмотреть по ссылкам — 1 и 2.