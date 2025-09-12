Новости Игры 12.09.2025 comment views icon

Epic Games раздает топовый киберпанк-слэшер Ghostrunner 2

Маргарита Юзяк

Epic Games роздає топовий кіберпанк-слешер Ghostrunner 2

Стартовала традиционная раздача Epic Games Store — на «полках» три игры! В этот раз главным трофеем стала Ghostrunner 2 — динамичный киберпанк-слэшер.

До следующего четверга, 18 сентября, раздают тайтлы для разной аудитории. В частности там представлены слэшер от первого лица, пошаговая стратегия и продолжение головоломки, которую подарили на прошлой неделе.

Ghostrunner 2 — это продолжение жесткого киберпанк-экшена, где игрок снова берет на себя роль Джека — киборга-убийцы. После падения Dharma Tower он сталкивается с новой опасностью: фанатичным культом ИИ-ниндзя, которые угрожают мировому порядку.Во второй части появился боевой мотоцикл, открытые уровни с вариативным прохождением и больше свободы в выборе стиля игры.

Второй подарок — The Battle of Polytopia. Это яркая пошаговая стратегия в стиле 4X, где игрок управляет племенем: исследует карту, развивает города, открывает технологии и ведет войны. Есть два режима: Perfection — максимум очков за 30 ходов, и Domination — полное уничтожение соперников.

Третья игра в раздаче — Monument Valley 2продолжение культовой головоломки с великолепной графикой. На этот раз игрок ведет мать Ро и ее дочь сквозь сюрреалистические пространства, где каждый уровень — это визуальный рассказ. Разработчики добавили больше сюжетной глубины, сосредоточившись на теме родственных связей. Стиль остался минималистичным, вдохновленным Эшером, а геймплей — медитативным и художественным.

Параллельно в PS Store продолжается распродажа, где Control: Ultimate Edition продают всего за ₴119. Мы для вас собрали небольшой список тайтлов, которые можно выхватить со скидками до -90%

