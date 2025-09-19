Epic Games раздает выживалку в вечной зиме с рейтингом 84%

Epic Games Store начал традиционную еженедельную раздачу. На этот раз дарят две игры, среди которых есть выживатель в вечной зиме, где ваши друзья снова покажут себя гениями.

До следующего четверга, 26 сентября, на раздаче два разных тайтла. Если первый это приключенческий симулятор на выживание, то второй — атмосферная головоломка для тех, кто интересуется сюрреалистическим стилем и медитативным настроением.

Project Winter — это онлайн-игра на выживание для 5-8 игроков, где нужно сбежать из заснеженной локации до прихода бури. Игроки собирают ресурсы, ремонтируют оборудование и поддерживают жизненные показатели. Но не все играют честно: среди команды есть предатели, которые пытаются саботировать побег. Например, ваши друзья ради прикола отравляют еду, взрывают объекты и блокируют связь. Вся победа зависит от командной игры и умения распознать обман.

Samorost 2 — это короткое, но очаровательное point-and-click приключение о гноме, который отправляется на другую планету, чтобы спасти свою собаку. Головоломка имеет сюрреалистический стиль, музыку Floex и коллажные локации, сочетающие природу с техникой. Игрок решает головоломки через взаимодействие с объектами — без инвентаря или диалогов. Каждая сцена — отдельная загадка, ведущая к следующей.

Отдельно добавим, что в PS Store продолжается большая распродажа, где можно найти Control: Ultimate Edition продают всего за ₴119. Мы для вас собрали небольшой список тайтлов, которые можно выхватить со скидками до -90%