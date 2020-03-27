Epic Games Store бесплатно раздаёт игры World War Z, Figment и Tormentor X Punisher





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе магазин предлагает возможность получить бесплатно сразу три проекта: World War Z, Figment и Tormentor X Punisher.

World War Z – это командный шутер (с элементами экшена и survival horror) на четверых игроков с видом от третьего лица, в котором несметные орды зомби безудержно стремятся настичь оставшихся в живых людей. Сюжет игры основан на фильме 2013 года «Война миров Z» по мотивам одноимённого романа Макса Брукса. Основная сюжетная кампания игры сосредоточена на уникальных миссиях по выживанию в отдельных точках мира, таких как Нью-Йорк, Москва, Иерусалим и Токио. Игрок может стратегически использовать ловушки, барьеры и окружающую среду, различные виды оружия, чтобы остаться в живых и противостоять ордам зомби. Одной из ключевых особенностей в игре является быстро движущиеся толпы живых мертвецов, в игровом процессе их поведение формируется с помощью искусственного интеллекта. Также другая oсoбeннoсть World War Z, это количество и рaзнообрaзие врагов: игрoки мoгyт стoлкнyться кaк c oдним внушитeльным вpaгoм, тaк и c тыcячей заражённых. Бесплатно получить игру World War Z можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.

Figment – это игра в жанре приключенческий боевик, где игроку предстоит исследовать уникальную вселенную, полную музыки, юмора и сюжетных линий. Действие игры разворачивается в тайных уголках человеческого сознания. Это странный сюрреалистический мир; место, наполненное тайными мыслями, желаниями и воспоминаниями, населенное множеством голосов, которые мы слышим в голове. Дасти и его неунывающая подружка Пайпер вместе пускаются в путешествие по разуму, разыскивая потерянную храбрость. При этом предстоит решать головоломки, чтобы всё исправить, и сражаться с кошмарами. Игра Figment доступна по следующему адресу в магазине Epic Games Store.

Tormentor X Punisher – это брутальный шутер с видом сверху и управлением двумя джойстиками. Его цель – стрелять во всё, что движется с использованием различного оружия. При этом игроку необходимо выживать и набирать максимальное количество очков. В игре Tormentor X Punisher всех можно уничтожить с одного выстрела — и боссов, и себя тоже. Но легко не будет. Боссы расставляют ловушки, чтобы на арене было адски тяжело. Демоны подстраиваются под стиль игры пользователя и карают его. Выживать можно благодаря комбо и улучшениям. Получить игру Tormentor X Punisher можно на следующей странице в Epic Games Store.

Все указанные игры можно будет получить бесплатно до 2 апреля.