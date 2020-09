Epic Games Store бесплатно раздаёт Watch Dogs 2, Football Manager 2020 и Stick It To The Man!

Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store на этой неделе порадовал своих пользователей бесплатной раздачей сразу трёх игр. В результате, свои коллекции можно пополнить проектами Watch Dogs 2, Football Manager 2020 и Stick It To The Man!. Бесплатная раздача этих игр продлится до 24 сентября.

Stick It To The Man! – это юмористический приключенческий платформер, в котором главный герой (обычный испытатель защитных касок Рей) однажды просыпается с длинной гибкой розовой рукой, торчащей прямо из его головы, и эта рука даёт ему невероятные ментальные способности. Теперь Рей может резко изменять мир с помощью наклеек и преобразовывать свою бумажную вселенную, разрывая ее, складывая и используя найденные сумасшедшие наклейки, чтобы решать сложнейшие головоломки. Но жизнь Рею осложняет необходимость скрываться от «Человека» из-за преступления, которого он не совершал. Игрок должен помочь Рею выбраться из такой непростой ситуации. Бесплатно получить игру Stick It To The Man! Можно по следующему адресу или в официальном клиенте Epic Games Store.

Football Manager 2020 – это игра-симулятор менеджмента футбольного клуба. Каждое решение игрока имеет значение и оказывает влияние на достижение поставленной цели – стать лучшим из доступных 2500 клубов. Игроку предстоит заниматься подбором игроков и воспитанием молодых талантов, наймом тренерского состава, сотрудничать с владельцами компании и партнёрами, планировать матчи, продумывать стратегии и многое другое. Игра Football Manager 2020 временно доступна бесплатно в магазине Epic Games Store или в клиенте сервиса.

Watch Dogs 2 представляет собой приключенческий боевик с открытым миром – это сюжетное продолжение первой части Watch Dogs. Как и прежде, игроку предстоит заниматься взломом и хакерской деятельностью в большом открытом для исследования игровом мире. Главный герой – хакер по имени Маркус Холлоуэй – переезжает в Сан-Франциско, где, объединившись с группировкой активистов из организации DedSec, бросает вызов алчным корпорациям и коррумпированным властям города. Для этого приходится взять под своё управление обновлённую универсальную систему ctOS 2.0 и выкладывать свои действия в социальные сети. В игре доступны основные сюжетные миссии, задания для подготовки к ним и побочные квесты. Ознакомиться с обзором игры Watch Dogs 2 можно в одном из предыдущих материалов. Бесплатно получить игру можно в магазине Epic Games Store или в клиенте сервиса.