Epic Games Store отдает инди-головоломку о редактировании реальности с рейтингом 94%

Маргарита Юзяк

Epic Games Store віддає інді-головоломку про редагування реальності з рейтингом 94%

Epic Games Store обновил ежедневную праздничную раздачу в преддверии Нового года. Теперь магазин бесплатно дарит инди-головоломку от первого лица об изменении реальности.

Забрать игру можно до 30 декабря, 18:00. Новая раздача пришла на замену инди-RPG в ретро-стиле SKALD: Against the Black Priory, которую Epic Games предлагал бесплатно забрать днем ранее.

Речь идет о Viewfinder — головоломке от Sad Owl Studios, вышедшей в 2023 году и получившей 94% положительных отзывов в Steam. Игра построена вокруг простой, но очень нестандартной идеи: вы фотографируете мир, а затем используете эти снимки, чтобы изменять пространство и создавать новые пути.

«Удивительно красивая игра, которая своими необычными пространственными головоломками сразу навевает воспоминания о серии Portal», — отзываются игроки.

В Viewfinder вы играете от первого лица, а ключевой механикой становится работа с окружающим пространством. Сделанные фотографии можно «оживлять»: они превращаются в трехмерные объекты, которые вписываются в мир игры. Это позволяет менять геометрию уровней, строить переходы, обходить препятствия и искать решения для прохождения территорий.

Сюжет подается без катсцен и лишних объяснений. История раскрывается через среду, задания и постепенное исследование мира. Viewfinder не заставляет спешить и дает простор для экспериментов, постоянно побуждая смотреть на знакомые объекты под другим углом.

«Хорошая спокойная игра, но на раз. Сам месседж сильный, но немного душный. Уровни между собой перекликаются и на самом деле довольно однотипные. В общем советую, но много от нее не ждите. Кот 100/10», — добавляют в рецензиях.

Основная кампания Viewfinder занимает примерно 4 часа. Если проходить внимательнее и экспериментировать с механиками, геймплей растягивается до 5-6 часов. Это не длинный тайтл, но целостный и насыщенный идеями.

Уже 30 декабря в 18:00 платформа откроет следующий бесплатный тайтл. А финальную игру в рамках праздничной раздачи Epic Games начнут раздавать перед самым Новым годом.

