Epic Games Store запустил Мегараспродажу 2022 со скидками до 75% и купонами, а также бесплатно раздаёт игру Borderlands 3

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась Мегараспродажа. Она продлится до 16 июня и в это время пользователи смогут получить большие скидки при покупке игр, специальные предложения и бесплатные игры. В магазине заявляют, что скидки на отдельные проекты могут достигать до 75% от первоначальной стоимости (например, на STAR WARS Jedi: Fallen Order). Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по следующему адресу.

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Во время Мегараспродажи можно воспользоваться купоном со скидкой 25%, который автоматически применяется ко всем активным учётным записям Epic Games. Скидка будет применена к каждому соответствующему условиям товару индивидуально или ко всей корзине для покупок. Также каждый раз при совершении соответствующей требованиям транзакции пользователи смогут получить ещё один купон. Купоны Epic применяются к соответствующим играм (одной или нескольким) суммарной стоимостью от 399 грн.

Кроме того Epic Games Store проводит традиционную бесплатную раздачу игры. На этой неделе пользователи могут пополнить свои коллекции игрой Borderlands 3. Это шутер от первого лица с элементами RPG, являющийся продолжением Borderlands 2. События разворачиваются через 7 лет после сюжета предыдущей части. Антагонистами выступают близнецы Калипсо, организовавшие культ «Дети Хранилища» и собравшие с его помощью армию бандитов. Игра поддерживает возможность кооперативного прохождения.

Получить бесплатно Borderlands 3 можно до 26 мая по следующему адресу. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.