Borderlands 3: ящик Пандоры

Borderlands 3 очень легко ругать. И вышла она в Epic Games Store, а не в Steam, как хотелось бы многим; и без глюков на старте, конечно же, не обошлось; и оптимизация оказалась настолько отвратительной, что комфортно играть в режиме Ultra могут лишь обладатели самых мощных видеокарт… Вот только… стоит войти в игру, стоит окунуться в такую знакомую атмосферу тотального безумия, стоит встретить старых знакомых и увидеть очень трогательные знаки уважения погибшим героям прошлых частей, как всякое желание ругать Borderlands 3 пропадает. Потому что это действительно очень классная игра, лучшая из тех, что вышли из-под пера Gearbox Software.

Не знаю, как вы, а я ждал эту игру семь лет. Да, да, в 2014 г. был, конечно же, Borderlands: The Pre-Sequel, но выглядел он скорее как легкая закуска, чем основное блюдо, которое как раз-то и задерживалось. Вместо того, чтобы заняться триквелом, как просили фанаты, Gearbox решила попытать счастья на рынке FPS MOBA… и не преуспела. Battleborn не был плохой игрой… просто он оказался никому не нужен. Однако в Gearbox не расстроились из-за провала, сделали правильные выводы и начали втихую работать над Borderlands 3. Игра была анонсирована на PAX East 28 марта 2019 г., меньше чем за полгода до даты релиза. А дальше Gearbox провела просто идеальную маркетинговую кампанию, которую стоит внести в учебники. Учитесь, Microsoft!

Начало

Для начала Gearbox обновила официальный сайт Borderlands и призвала игроков следить за игрой в социальных сетях, чтобы не пропустить раздачи кодов SHiFT и другие VIP-активности (VIP – Vault Insider Program), позволяющие получить уникальное оружие, скины и другие плюшки для всех игр серии.

3 апреля 2019 г. вышла Borderlands: Game of the Year Enhanced – улучшенная и дополненная версия оригинальной Borderlands, включающая все четыре сюжетные DLC, обновленную визуальную часть с hi-res-текстурами, более удобную карту и инвентарь, поддержку SHiFT, новое оружие, золотые ключи, косметические предметы… И, самое главное, обладатели Borderlands в Steam получили GOTY Enhanced совершенно бесплатно. Самое интересное, что первый Borderlands и сейчас отлично играется, а с hi-res-текстурами и выглядит вполне свежо.

Одновременно с этим hi-res-текстуры вышли и для игр, входящих в Borderlands: The Handsome Collection – Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel и DLC к ним. Вот здесь, кстати, все не так однозначно, на заставках и в некоторых роликах на движке текстуры высокого разрешения лишь портят картинку.

9 июня 2019 г. внезапно вышел пятый DLC к Borderlands 2, призванный связать сюжеты второй и третьей части, Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary, о нем мы писали отдельно. Первый месяц после релиза дополнение было абсолютно бесплатным для владельцев Borderlands 2.

VIP-активности на сайте Borderlands не прекращаются до сих пор, так что спешите присоединиться и получить свои награды.

Пре-триквел

На самом деле тройка в названии Borderlands 3 не совсем правдива, на текущий момент в серии уже шесть игр, пять из которых сюжетно связаны друг с другом. Мало того, что Borderlands: The Pre-Sequel является реальной полуторной частью — события игры происходят между Borderlands 1 и 2 и частично после второй части, так в Gearbox включают и Tales from the Borderlands от Telltale Games в официальный лор вселенной. События Tales from… происходят сразу после событий Borderlands 2 и непосредственно связаны со второй частью игры и The Pre-Sequel. Мало того, герои Tales from… принимают активное участие в Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary и… в Borderlands 3.

В целом, мы настоятельно рекомендуем познакомиться с Tales from the Borderlands, это, пожалуй, лучшая игра от Telltale Games, не считая The Wolf Among Us. Одна беда, прямо сейчас купить Tales from… нельзя. Ее нет в GOG и Epic Games Store, а на странице игры в Steam отсутствует кнопка «Купить». Очевидно, что это последствия банкротства и возрождения Telltale Games и чехарды с авторскими правами. Будем надеяться, что правовые отношения вскоре уладят и игра вновь станет доступна для покупки. А там, чем черт не шутит, мы увидим и Tales from the Borderlands 2.

История

Но давайте все-таки поговорим о самой Borderlands 3. Итак, после событий Commander Lilith & the Fight for Sanctuary прошло около шести лет. Убежище разрушено и все еще не отстроено. Крошка Тина успела вырасти – теперь это не вздорный ребенок, а вздорная юная женщина. Рис возродил из пепла Atlas… а Лилит умудрилась потерять Карту Хранилищ. Мало того, командир Алых Налетчиков прошляпила и объединение всех банд Пандоры под одним командованием в культ Детей Хранилища, под началом одиозных, возомнивших себя богами стриммеров – близнецов Троя и Тирен Калипсо. Вот только стримят модные влогеры Пандоры не процесс прохождения новых игр, а убийства, казни и жертвоприношения своих поклонников. Вам, в роли одного из четырех вновь призванных Искателей Хранилищ, придется найти потерянную карту и разобраться с близнецами Калипсо. Впрочем, все не так просто.

Сюжет и главные антагонисты Borderlands 3 могут показаться смешными, но после всех этих торговых войн в твиттере, после самоубийств и терактов в прямом эфире, после того, как телевидение помогло одной крупной европейской стране пустить себе пулю в висок… он не кажется таким уж смешным. Совсем не кажется.

Мало того, в истории, которую рассказывает Borderlands 3, нашлось место и очень серьезным вещам, и настоящим драматическим моментам. Главная тема всей игры – отношение отцов и детей и, вы не поверите, снова гиперопека и то, к каким ужасным последствиям она может привести.

Несмотря на в целом насмешливый и абсурдный тон, есть здесь действительно очень трогательные моменты. Такие, например, как история Авы и Майи или воспоминания Красавчика Джека и Ангела, объясняющие почему Джек так относился к собственной дочери. А уж окончание кампании и вовсе способно выжать слезу из суровых фанатов серии.

Мир

Мир Borderlands 3 теперь не ограничен одной лишь Пандорой. Благодаря «Убежищу III», ставшему космическим кораблем (изображение Скутера верхом на ракетном ускорителе – милый знак памяти герою, погибшему в Tales from the Borderlands), вы можете путешествовать по Галактике. В основной игре шесть локаций, пять из которых являются планетами, очевидно, что в DLC список планет могут и расширить. Впрочем, не пугайтесь, Пандора в игре осталась – все начинается и заканчивается здесь, и вообще локации на Пандоре самые большие и разветвленные.

Мир игры стал не просто больше, он стал намного больше. Уровни теперь действительно огромные и чертовски запутанные. В них масса тайных уголков, в которых можно найти что-то интересное, будь то побочное задание, машина, которую можно угнать на запчасти, сломанные роботы, компоненты которых ищет Железяка, чтобы собрать себе подружку, или радиостанция Детей Хранилища, которую мечтает отключить Мокси. Кстати, для последних заданий вам понадобятся навыки паркура, которыми теперь обладает ваш персонаж: добраться до пультов порой не проще, чем в каком-нибудь Assassin’s Creed II.

Все планеты выглядят и ощущаются по-разному. Дизайнеры постарались, и здесь действительно полным-полно впечатляющих видов, интересных локаций и необычных конструкций. Исследовать мир интересно, а учитывая, что после окончания кампании (на это уйдет около 30 часов) у вас будет открыто в лучшем случае 60% карты, вам точно придется возвращаться. Кстати, не спешите выполнять побочные квесты, по окончании игры они подтянутся до вашего уровня и награда за их выполнение станет намного существеннее.

И, конечно же, в мире Borderlands 3 миллионы отсылок к другим играм серии, к фильмам, телесериалам, книгам, комиксам и т.д. Некоторые бросаются в глаза, как отсылки к сериалу Game of Thrones (чего стоит только местная Кровавая свадьба и мать драконов), фильму Mortal Engines или комиксу Saga, другие не столь очевидны. Но, поверьте, они здесь на каждом шагу. Цитаты из спагетти-вестернов и Pulp Fiction, Star Wars и Star Trek, Skyrim и DOOM, и т.д. и т.п. Поиск пасхалок – отдельное развлечение, способное поднять настроение в самый, казалось бы, обыденный момент.

Как вы уже поняли, вас ждут встречи с героями предыдущих игр: Лилит, Бриком, Мордекаем, Тиной, Мокси, Маркусом, Элли, Патришей, Воном, Рисом, Зер0, Железякой и другими. Некоторые, казалось бы, хорошо знакомые персонажи очень удивят вас в триквеле, и это просто прекрасно. Кроме того, в Borderlands 3 появится по крайней мере один новый ключевой герой, историю которого авторы, похоже, продолжат в DLC и четвертой части.

Вообще, Borderlands 3 – это настоящее любовное послание поклонникам серии, здесь столько отсылок к событиям предыдущих частей, все они настолько красиво завязаны друг с другом, что просто удивительно: неужели в Gearbox еще 12 лет назад так хорошо продумали игровой мир? Фото и надпись от имени крошки Тины на могиле Роланда – бесценно для тех, кто играл в Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep и знает, как девочка отказывалась принимать смерть своего героя. И такое здесь буквально на каждом шагу.

Персонажи

Традиционно, в базовом наборе Borderlands 3 четыре игровых персонажа, но не факт, что в DLC их число не будет увеличено. В той же Borderlands 2 после всех дополнений стало шесть игровых персонажей, в Borderlands: The Pre-Sequel тоже шесть. Итак, пока что нам доступны такие герои.

Амара – борец с преступностью и сирена. Она боец ближнего боя, умеющая наносить колоссальный урон по площади. Учитывая особенности сюжета Borderlands 3, рекомендую проходить игру именно этим персонажем, некоторые эпизоды будут смотреться просто эпично.

Зейн Флинт – бывший корпоративный киллер, орудующий боевым дроном, способный выставлять щиты и создавать собственного двойника. Пожалуй, самый удобный персонаж для игры снайпером.

Моуз – стрелок-танк, причем в прямом смысле слова. Моуз может вызывать боевого робота (выглядит почти как призыв мехи у D.Va в Overwatch). У робота два слота под оружие, которые можно выбирать из разных веток навыков. Он выдерживает достаточно много повреждений и может прикрывать товарищей во время оживления. Да, в кооперативе на броню можно залазить.

З4ЛП (англ. FL4K) – охотник, умеющий призывать себе на помощь различных животных, атакующих противника. Теоретически именно этот класс должен быть снайпером, но на практике призванные животные любят отвлекать на себя противников и мешают прицеливанию.

Ролевая система игры стала гибче, теперь у персонажей по несколько слотов для экипировки используемых и усиливающих навыков, при этом можно комбинировать основные умения из разных веток. Да, награды за выполнение достижений теперь нужны только для получения косметических предметов, а бонусы к параметрам перенесены в end-game контент и включаются после завершения кампании.

Оружие

В рекламе Borderlands 3 сказано, что в игре более 1 миллиарда уникальных стволов… и это не просто фигура речи. Пушек настолько много, они настолько разные, что просто глаза разбегаются. Попробовать хотя бы все основные варианты оружия за одно прохождение совершенно нереально, зато каждый точно найдет здесь что-то на свой вкус.

Я, например, терпеть не могу оружие Maliwan за его тормознутость и Torgue — за непредсказуемость полета ракет, предпочитая им Jakobs, за колоссальный критический урон и скорость стрельбы, ограниченную только вашей собственной скоростью. Тем не менее, в Borderlands 3 я попробовал и то, и другое, просто потому, что оно очень красиво сделано и имеет интересные бонусы.

Даже пресловутые пушки с ножками от Tediore оказались очень даже полезными. Разбросав в процессе перезарядки пяток автоматов, во можете в буквальном смысле загнать противника стаей пушек, которые будут гоняться за ним, расстреливать и… оскорблять. Да и оружие Children of the Vault очень интересный выбор. Если его не перегревать – это настоящее средство ультимативной зачистки уровней, ведь перезарядка ему не нужна. Одним словом, каждый найдет здесь что-то свое, выбор никогда еще не был так богат.

Стоит ли говорить, что стрельба, ощущение оружия, отдача, эффекты попаданий сделаны просто фантастически хорошо. Стрелять в Borderlands 3 приятно и комфортно – это просто какой-то гимн стрельбе и оружию.

Да, оранжевое или золотое оружие имеет уникальные особенности, которые не указаны напрямую в описании, их придется найти при использовании. Поверьте, некоторые слабые на первый взгляд золотые пушки – это настоящее оружие судного дня.

И еще одно… В Borderlands 3 есть пушка… стреляющая пушками. Она, как и возможность разрушать эридий и читать письмена эридианцев, появятся ближе к концу игры.

Кооператив

Кампанию в Borderlands 3 можно, как и раньше, проходить в кооперативе. Традиционно количество монстров и качество наград при этом возрастает. Кроме того, отдельно можно проходить со своей командой или со случайными игроками Арены смерти, и это отличный способ прокачать персонажа и собрать ценный лут. За один поход на Арену в середине кампании можно легко поднять 4-5 уровней за полчаса и собрать больше миллиона монет и полный рюкзак синих и фиолетовых пушек.

То, что творится на Арене, сложно описать. Это настоящий хаос и безумие, от взрывов и эффектов элементарного урона просто рябит в глазах, и порой в буквальном смысле слова ничего не видно. Зато после боя вся арена оказывается просто засыпана разноцветными пушками – сотни зеленых и синих стволов валяются на земле и их никто не поднимает, потому что даже на оранжевые и фиолетовые места в рюкзаке не хватает.

Еще один кооперативный режим – Испытания. Это своеобразный мини-рейд – вы должны вынести несколько групп противников, продвигаясь по уровню, и как можно быстрее добраться до босса и победить его. От скорости зависит размер награды, так что не подбирайте пушки по дороге, потом вернетесь, если захотите. Если Арена – это развлечение на час-два, то Испытание можно пройти за 10-15 минут. Быстрые деньги.

Озвучка и саундтрек

Озвучка в серии Borderlands – это лучшее, что сделано на данном поприще в видеоиграх, и Borderlands 3 не роняет планки. Большинство актеров вернулось к своим ролям из Borderlands 2, но кое-кого пришлось и заменить. Да, озвучка всех персонажей имеет уникальные реплики в некоторых из ситуаций.

Традиционно вступительный клип и песня во время титров в Borderlands 3 чудо как хороши. Но и основной саундтрек, уникальный для каждой из пяти планет, очень высокого качества. Это и не удивительно, учитывая, что над композициями работали Йеспер Кюд (серия Hitman, серия Assassin’s Creed, серия State of Decay, Darksiders II, Warhammer: End Times – Vermintide и др.) и Майкл Макканн (Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent, Deus Ex: Human Revolution, XCOM: Enemy Unknown, Deus Ex: Mankind Divided). Величественная музыка симфонического уровня.

Графика

Говорить, что графика Borderlands 3 недалеко ушла от Borderlands 2, по крайней мере нечестно. На самом деле в третьей части, использующей Unreal Engine 4, отличное динамическое и глобальное освещение, очень неплохой объемный туман и система частиц. Да что там, практически все объекты в игре стали намного детальнее. Выросла детализация противников, животных, автомобилей, персонажей, оружия. Стало намного больше анимаций даже у таких банальных объектов, как ящики и контейнеры с лутом. Геометрия и детализация самих уровней возросла на порядок.

Да, используемый графический стиль немного нивелирует все модные спецэффекты, делая игру похожей на вторую часть, но стоит включить фоторежим, как видно, что графика в игре действительно шагнула далеко вперед.

Оптимизация

Оптимизация – больное место Borderlands 3, особенно на фоне того, что графика, по мнению игроков, путающих графический стиль и сложность геометрии и эффектов, якобы недалеко ушла от Borderlands 2.

Gearbox Software умудрилась провалить оптимизацию на только на ПК, где проблемы можно было бы списать на зоопарк конфигураций, но и на консолях. Borderlands 3 тормозит и проваливается ниже 30 fps и на PlayStation 4, и на Xbox One. На ПК же игра выдает в Full HD в режиме Ultra немногим больше 80 fps на GeForce RTX 2070 Super и в районе 40 на GeForce GTX 1060. При этом в бою на 1060 fps порой просаживается до 30 кадров в секунду, а при прицеливании через снайперский прицел — и до 20 кадров. Настоящий же ад начинается в кооперативных режимах, где в особо напряженные моменты fps может падать до 10 кадров в секунду.

В принципе, с помощью настроек при незначительном снижении качества fps можно немного понять. Во-первых, стоит выбирать режим DX11 -, в DX12 время загрузки игры находится за гранью разумного. Во-вторых, объёмный туман, как бы хорош он ни был, стоит понизить до среднего качества. В-третьих, отключить к черту размытие в движении, оно только портит картинку. В-четвертых, можно понизить до среднего уровня объёмное освещение и тени. В принципе, на GeForce GTX 1060 это позволяет добиться стабильных 50 кадров в секунду без просадок. Но только в однопользовательском режиме, в кооперативе все по-прежнему плохо.

Gearbox Software знают о проблеме, авторы принесли извинения покупателям и работают над патчем, вот правда, когда он появится, пока неясно. Я, конечно, еще буду доигрывать и перепроходить Borderlands 3, но основную кампанию я уже закончил на такой неоптимизированной версии.

Что дальше?

Как известно, Gearbox любит и умеет делать DLC. Пожалуй, самые безумные истории первой Borderlands происходили именно в дополнениях, а к Borderlands 2, кроме великолепных сюжетных DLC, выходили еще и апдейты с новыми интересными героями и косметическими предметами. Так что стоит ожидать много DLC и для Borderlands 3. Пока что компания обнародовала примерный план на осень-зиму 2019-20 гг.

Итак, этой осенью выйдут бесплатное хэллоуиновское обновление Bloody Harvest Event с уникальными активностями и наградами, а также бесплатное обновление Maliwan Takedown с новыми картами, противниками, боссами и наградами. Первое платное сюжетное DLC входит в Season Pass и появится, скорее всего, уже в начале следующего года.

Всего в Season Pass, как и в предыдущих играх серии, войдет четыре больших сюжетных дополнения и если хотя бы одно из них будет уровня Borderlands 2: Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, то пропуск определенно стоит своих денег.

Учитывая, что в основной игре было преступно мало все той же крошки Тины и совсем не было Фионы из Tales from the Borderlands, можно предположить, что именно эти персонажи появятся в DLC. Опять-таки, не засветились в основной кампании и некоторые Искатели Хранилищ из предыдущих игр серии, например, Гейдж из Borderlands 2 или Афина из Borderlands: The Pre-Sequel. Посмотрим, даже интересно, чем Gearbox удивит нас на этот раз.

Итого

Честно говоря, при текущей оптимизации ставить Borderlands 3 больше четверки нельзя. Это действительно серьезная проблема, отравившая знакомство с триквелом многим игрокам с не самыми мощными ПК. Но… рука не поднимается. Лично для меня Borderlands 3 – игра месяца и главный претендент на звание игры года. Я совершенно точно буду в нее переигрывать, причем не один раз, как переигрывал и все предыдущие части серии. Буду ждать выхода DLC и новых персонажей. И, конечно же, продолжение истории Алых Налетчиков. Уж очень красивый мир создали Gearbox Software и очень интересными персонажами его населили. Ну и, в конце концов, нужно же опробовать все эти пушки!

P.S. На самом деле Пандора открыла не ящик, ларец или шкатулку, как принято говорить в русском переводе, а сосуд-пифос (πίθος).