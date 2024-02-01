Epic планирует обжаловать «недобросовестный» налог Apple на сторонние платежи

Разработчик Fortnite считает, что 27% комиссия Apple противоречит судебному приказу, который недавно позволил разработчикам ссылаться на сторонние системы оплаты, и уже готовит новую жалобу.

Напомним, в 2021 году окружной суд США приказал Apple дать возможность разработчикам ссылаться на внешние системы оплаты — компания подала апелляцию, которую в начале этого месяца также отклонили.

В то же время владелец App Store нашел способ сохранить свои заработки, предложив комиссию в 27% на сторонние платежи (ненамного меньше стандартного налога в 30% на платежи, осуществленные через систему Apple). Компания предоставила и другие «обременительные» для разработчиков требования — например, предоставление отчетов о транзакциях каждые 15 дней.

Гендиректор Epic Тим Суини назвал эти требования «недобросовестными» и сейчас его компания, как сообщает Bloomberg, планирует обратиться в Окружной суд Северной Калифорнии в Окленде. Адвокаты отметили в ходатайстве, что суд «оставил двери для этого дела открытыми», чтобы Epic «могла подать заявку на санкции или другую помощь», если сочтет, что Apple нарушила постановление.

В то же время производитель iPhone через суд пытается заставить Epic возместить ему $73 млн судебных издержек.

Между тем по требованию нового Закона о цифровых рынках, который вступит в силу в первые дни марта, Apple должна разрешить стороннюю загрузку и клиентам из ЕС — похоже, с теми же ограничениями и комиссиями. Другие компании активно готовят новые варианты загрузки для клиентов: Meta рассматривает систему, которая позволит загружать программы непосредственно с рекламных ссылок прямо в Facebook, а вот Spotify, которая давно критикует 30% комиссию с платежей для Apple, запустит собственную платежную систему.