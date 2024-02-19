ЕС может наложить на Apple штраф $539 млн после антимонопольного расследования по жалобе Spotify

Компания Apple может столкнуться со штрафом в размере около 539 миллионов долларов США от ЕС и запретом на антиконкурентные практики в App Store для музыкальных стриминговых сервисов.

Издание FT ссылается на пять неназванных источников и сообщает, что Европейская комиссия объявит свое решение в начале следующего месяца.

Расследование связано с антимонопольной жалобой, поданной Spotify в 2019 году, и касается правил App Store, которые в то время не позволяли разработчикам направлять клиентов на альтернативные варианты подписки за пределами приложения, которые могли бы быть дешевле без 30-% комиссии Apple. Позже Apple ослабила эти ограничения. Комиссия должна заявить, что Apple нарушила антимонопольное законодательство ЕС и создала «несправедливые торговые условия» для своих конкурентов, введя в App Store «обязательства против перенаправления», передаёт Engadget.

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