Если бы The Last of Us стал комедией: вышел трейлер фильма "Холодное хранилище" с Лиамом Нисоном и Джо Кири из "Очень странных дел"

Лиам Нисон не собирался долго почивать на лаврах, как новая звезда «Голого пистолета», и уже в следующем году появится в «хоррор-пародии на The Last of Us».

«Холодное хранилище» / Cold Storage — это апокалиптическая комедия ужасов, повествующая о двух работниках склада (Джо Кири из «Очень странных дел» и Джорджина Кэмпбелл из «Варвара»), расположенного на месте бывшей военной базы США, которые случайно выпускают в мир паразитический грибок. Нисон здесь появляется в роли оперативника Пентагона Роберта Куинна.

Джо Кири и Джорджина Кэмпбелл в фильме «Холодное хранилище»

Предпосылка, очень похожая на хитовый сериал «Одни из нас» и игру The Last of Us, на которой он основывался. Однако основой сюжета «Холодного хранилища» послужил роман 2019 года от сценариста «Парка Юрского периода» Дэвида Кэппа. Сам Кепп написал сценарий к фильму, а режиссером выступил Джонни Кэмпбелл («Вскрытие пришельца»).

Лиам Нисон в фильме «Холодное хранилище»

Трейлер демонстрирует нам апокалиптический ландшафт, в котором группа людей в защитных костюмах обнаруживает на территории засохшие трупы людей. Несмотря на то, что сцена напряженная, комедийное направление нам демонстрируют сразу в неуклюжести персонажей Кирби и Кэмпбелла. Когда те выпускают грибок из холодильного хранилища, начинается череда хаотичных событий, включая взрыв головы у одного из зараженных и внезапное появление оленя в лифте. Куинн Нисона в это время отчаянно пытается контролировать ситуацию дистанционно.

Премьера фильма «Холодное хранилище» назначена на 2026 год, пока без точной даты.

Трейлер (оригинал)

Источник: Variety, THR

