ETHZilla выпустила токены, которые обеспечены авиационными двигателями

ETHZilla, публичная компания, специализирующаяся на управлении казначейскими активами и токенизации реальных активов, запустила Eurus Aero Token I — первый в своем роде цифровой токен, обеспеченный реальными авиационными двигателями на лизинге.





Этот инструмент предлагается только аккредитованным инвесторам на платформе Liquidity.io и имеет целью предоставить доступ к доходу от коммерческих авиационных активов через блокчейн. Проект реализован через дочернюю компанию ETHZilla Aerospace LLC и представляет собой ERC-20 токен на базе Ethereum Layer 2, что формально ассоциирует права на будущие денежные потоки от лизинга двигателей. Эти двигатели — два турбовентиляторных CFM56 — приобретены компанией за примерно $12,2 млн и сейчас работают на условиях долгосрочных контрактов с крупным авиаперевозчиком в США.

«Eurus Aero Token I от ETHZilla Aerospace запущен. Авиация встречается с блокчейном. Реальные реактивные двигатели. Реальные доходы от лизинга. Реальная доходность», — написала компания в Х.

Цена одного токена установлена на уровне $100, а минимальная сумма инвестиции — 10 токенов ($1000). По данным ETHZilla, если держать токены до завершения срока лизинга, рассчитанного до 2028-го года, инвесторы могут рассчитывать на примерно 11% годовых дохода, который выплачивается ежемесячно в денежной форме в зависимости от поступлений от лизинга. По условиям структуры, в пакет обеспечения входят сами двигатели, права на лизинговые платежи, резервы и страховые выплаты, что должно усиливать безопасность вложений. Существуют также опции put/call на $3 млн за каждый двигатель после завершения лизинга при определенных условиях, которые могут быть применены сторонами соглашения.

Управление выплатами будет происходить автоматизировано через смарт-контракты, а торговля токенами — в экосистеме Liquidity.io, имеющей лицензии и регулирование для обращения цифровых и токенизированных активов. Такие инструменты традиционно были доступный только крупным финансовым фондам или институциональным игрокам через частные сделки, но новый токен позволяет частично «фракционировать» право на доход от авиационных двигателей среди более широкого круга инвесторов. Запуск Eurus Aero Token I стал первым практическим применением финансовой архитектуры ETHZilla для токенизации активов с реальными денежными потоками после нескольких месяцев разработки и партнерских соглашений. Сам CEO компании Макендрю Рудисил назвал это значительным шагом в направлении переноса доходных физических активов в блокчейн-пространство и демократизации доступа к таким инвестиционным возможностям.





Решение стало частью более широкого стратегического поворота ETHZilla: ранее компания продавала часть своих ETH-казначейских активов, чтобы финансировать приобретение движков и расширить фокус на токенизацию различных классов реальных активов. До этого ETHZilla также приобрела портфель кредитов на модульные дома стоимостью 4,7 млн долларов, который планирует токенизировать через Ethereum L2. Новый токен вписывается в общую тенденцию развития реальных активов в криптовалютном пространстве (RWA) — от ипотеки и автокредитов до автомобильной техники и авиации — и демонстрирует, как блокчейн может использоваться для представления физических, доходных активов в цифровом формате с прозрачными условиями распределения дохода.

