За последнюю неделю Ethereum трижды фиксировал абсолютные рекорды за всю историю блокчейна

На прошлой неделе Ethereum побил сразу три рекорда: исторический максимум транзакций (более 2,4 млн), рекордный всплеск создания новых адресов (почти 400 тыс. в сутки) и беспрецедентный спрос на стейкинг.

17 января семидневное скользящее среднее количества транзакций в сети Ethereum достигло 2,43 млн, говорит The Block. Это самый высокий уровень за всю историю блокчейна. Предыдущий максимум держался с мая 2021 года. Текущий рост началось в середине декабря 2025 года — сразу после запуска обновления Fusaka в мейннете. Хардфорк расширил пространство blobs и ввел PeerDAS (Peer Data Availability Sampling), что снизило нагрузку на сеть.

Параллельно упали комиссии: средняя плата за газ в расчете 7DMA опустилась до $0,15 по состоянию на 17 января — это минимум за все время наблюдений. Лимит газа на блок был увеличен с 45 млн до 60 млн, что повысило пропускную способность сети и снизило комиссии для пользователей, включая транзакции на Layer 2. Доля транзакций стейблкоинов в общем объеме сети оценивается примерно в 35-40 %.

Дешевые транзакции резко подтолкнули активность, но одновременно ударили по механизму сжигания ETH. Из-за низких сборов объемы burn сократились, и Ethereum снова стал инфляционным. По данным Ultrasound Money, предложение монеты сейчас растет примерно на 0,8% в год. Динамика дополнительно усиливает увеличение количества ETH в стейкинге. Более 36 млн ETH (30 % предложения) в настоящее время заблокированы в стейкинге, что является историческим максимумом. Кроме того, отдельные оценки комиссий для свопов в сети опускались до $0,04.

За несколько дней до рекорда по транзакциям сеть обновила еще один максимум. 14 января Ethereum зафиксировал рекордный приток новых адресов. За данные Santiment, среднесуточный рост количества кошельков в недельном разрезе достиг 327 100. Абсолютный пик пришелся на 11 января, когда за сутки было создано 393 600 новых адресов — больше всего за всю историю сети. Напомним, что в конце прошлого года Ethereum также установил исторический рекорд скорости (24 тыс. транзакций в секунду).

На фоне этого спрос на стейкинг Ethereum резко вырос. Очередь на выход ETH из стейкинга в настоящее время равна нулю, тогда как очередь на вход составляет 2 597 838 ETH. Это самый высокий показатель за последние 2,5 года и прямое свидетельство того, что пользователи активно заводят монеты в стейкинг, несмотря на рост инфляции актива. Geoffrey Kendrick из Standard Chartered прогнозирует, что 2026 год станет годом Ethereum из-за роста активности сети и стейкинга.

Эти показатели вместе формируют четкий сигнал: Ethereum переходит в фазу интенсивного использования, а не спекулятивного затишья. Сеть работает на грани исторических нагрузок, но плата за это — изменение денежной модели ETH, где активность больше не конвертируется автоматически в дефицит. Далее рынок получит ответ на ключевой вопрос: способен ли реальный спрос на использование Ethereum удерживать ценность актива в условиях инфляции и рекордного объема монет в стейкинге.

