Ethereum установил рекорд: 121 млн ETH в обороте

Ethereum, на котором почти поставили крест после перехода на механизм консенсуса Proof-of-Stake и обновление Пектры, начал показывать, где раки зимуют. За последнюю неделю стоимость нативного токена сети выросла на +17.25% и сейчас ETH торгуется по $4,275.67. Это приближает к историческому максимуму, который установлен в 2021 году. Тогда Эфир стоил $4,875.

Кроме того, 8 августа побил очередной рекорд: в обращении находилось более 121 млн ETH — это новый исторический максимум. Для сравнения: в августе 2022 года в обращении было 120 млн ETH, и почти три года понадобилось, чтобы добавить этот миллион.

Сейчас ежедневно создается примерно 2 500-3 000 ETH, и этот темп остается стабильным, несмотря на обновление сети. Часть ETH выводится из обращения через стейкинг — когда пользователи блокируют монеты для подтверждения транзакций и заработка вознаграждения. Это уменьшает фактическое количество ETH, которым можно торговать, и сдерживает рост инфляции.

На сегодня общее количество добытых (созданных) ETH составляет 157 182 039. Инфляция монет будет поддерживать цену. Как и интерес со стороны институциональных инвесторов и китов, которые сейчас активно накапливают ETH. Но они могут и обвалить цену Эфира, если начнут распродавать свои запасы. Частично это уже началось.

За неделю из спотовых ETH ETF выведено 94 тыс. ETH — это первый чистый отток за последние три месяца. Это произошло после того, как цена Ethereum превысила $4 тыс. Крупные инвесторы начали фиксировать прибыль после длительного периода стабильных вливаний в эти фонды.

Источник: Crypto Quant