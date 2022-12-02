Еврокомиссия: Твиттеру предстоит огромная работа, чтобы соответствовать новым строгим правилам – Илон Маск уже поддержал Закон о цифровых услугах ЕС

Высокопоставленный чиновник Европейского союза заявил, что Твиттер предстоит огромная работа, чтобы подготовиться к новым строгим правилам для онлайн-платформ. Тьерри Бретон, комиссар ЕС, отвечающий за реализацию предстоящего Закона о цифровых услугах (DSA), опубликовал короткое видео встречи с Илоном Маском, заявив, что он приветствует «намерение Маска подготовить Twitter 2.0 к DSA».

Бретон указал, что Twitter необходимо будет внести ряд изменений, чтобы соответствовать требованиям DSA. Социальной сети нужно будет «агрессивно» бороться с дезинформацией, пройти аудит, предоставить четкие критерии того, какие пользователи рискуют быть заблокированными, и тщательно продумать механизм разблокировки. Бретон опубликовал полный «Контрольный список DSA» в своей учетной записи Mastodon, содержащий правила, которые Twitter должен соблюдать.

Несоблюдение DSA может привести к запрету или штрафам в размере до 6% от мирового оборота, когда закон вступит в силу – что произойдет не раньше начала 2024 года. Со своей стороны, Маск признал DSA «очень благоразумным». Это как минимум второй раз, когда Маск разговаривал с Бретоном после заявления про обоюдную договоренность о DSA.

I welcome @elonmusk‘s intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA🇪🇺 Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation. Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL — Thierry Breton (@ThierryBreton) November 30, 2022

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Однако некоторые эксперты в области права задаются вопросом, должен ли Twitter соблюдать наиболее строгие правила, установленные DSA. Сеть еще не получила официального статуса «очень крупной онлайн-платформы» (VLOP), что влечет за собой большие обязательства для платформ с не менее чем 45 млн пользователей в ЕС. Представитель Европейской комиссии недавно не смог подтвердить или опровергнуть, будет ли Twitter причислен VLOP.

Встреча между Бретоном и Маском произошла в период радикального изменения политики модерации Твиттера. В сообщении в блоге под названием «Twitter 2.0: наша неизменная приверженность публичному диалогу» сеть социальных сетей заявила, что, хотя «ни одна из наших политик не изменилась», она будет более склонна к экспериментам в будущем. «Мы считаем, что этот открытый и прозрачный подход к инновациям полезен, поскольку он позволяет нам двигаться быстрее и собирать отзывы пользователей в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Среди прочего, Twitter внес одно крайне спорное изменение в свою политику модерации: прекратил применение политики дезинформации о коронавирусе. Это вызвало гнев вице-президента Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Веры Юровой, которая сказала, что «по [ее] мнению, Twitter сейчас занимает первое место в очереди регулирующих органов».

Из-за того, что количество сотрудников Twitter значительно сократились после покупки компании Илоном Маском официальные лица ЕС интересуются вопросом о способности соцсети соблюдать строгие правила.

Источник: The Verge