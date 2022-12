Еврокомиссия: Твиттеру предстоит огромная работа, чтобы соответствовать новым строгим правилам – Илон Маск уже поддержал Закон о цифровых услугах ЕС

Высокопоставленный чиновник Европейского союза заявил, что Твиттер предстоит огромная работа, чтобы подготовиться к новым строгим правилам для онлайн-платформ. Тьерри Бретон, комиссар ЕС, отвечающий за реализацию предстоящего Закона о цифровых услугах (DSA), опубликовал короткое видео встречи с Илоном Маском, заявив, что он приветствует «намерение Маска подготовить Twitter 2.0 к DSA».

Бретон указал, что Twitter необходимо будет внести ряд изменений, чтобы соответствовать требованиям DSA. Социальной сети нужно будет «агрессивно» бороться с дезинформацией, пройти аудит, предоставить четкие критерии того, какие пользователи рискуют быть заблокированными, и тщательно продумать механизм разблокировки. Бретон опубликовал полный «Контрольный список DSA» в своей учетной записи Mastodon, содержащий правила, которые Twitter должен соблюдать.

Несоблюдение DSA может привести к запрету или штрафам в размере до 6% от мирового оборота, когда закон вступит в силу – что произойдет не раньше начала 2024 года. Со своей стороны, Маск признал DSA «очень благоразумным». Это как минимум второй раз, когда Маск разговаривал с Бретоном после заявления про обоюдную договоренность о DSA.

