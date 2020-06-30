Евросоюз утвердил список стран, для которых собирается открыть границы с 1 июля. Украина в их число не вошла
30 июня Совет Европы утвердил «белый список» стран, для которых рекомендовал открыть внешние границы ЕС с 1 июля. Всего в опубликованном на сайте Совета списке 14 стран, Украины среди стран первой волны ожидаемо не оказалось.
Собственно, сам список выглядит следующим образом:
- Алжир;
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Черногория;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Сербия;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай.
В список еще может войти Китай, если правительство КНР разрешит гражданам ЕС въезд на свою территорию. Кроме того, странам ЕС рекомендовано открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
В Совете Европы особо подчеркивают, что это решение носит рекомендательный характер. То есть, с юридической точки зрения оно ни к чему не обязывает и последнее слово остается за правительством страны-участницы ЕС, которое будет принимать окончательное решение касательно открытия своих границ для других стран.
И хотя Украина в список не попала, важно оговорить, что под запрет не попадают определенных категории граждан других стран:
- граждане ЕС и члены их семей;
- люди, которые имеют вид на долгосрочное жительство в ЕС и члены их семей;
- путешественники, которые имеют веские причины для въезда в ЕС (полный список .pdf).
От ограничений также освобождаются страны, которые не входят в Шенгенскую зону, но имеют с ней ассоциированное соглашение (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
Список стран будет пересматриваться каждые две недели, так что в будущем он может увеличится, либо сократится — причем, если эпидемиологическая ситуация в той или иной стране из перечня резко ухудшится, ее могут «дисквалифицировать» досрочно.
Есть три ключевых факторы, на основании которых будет приниматься решение об отмене ограничений на въезд для граждан третьих стран:
- количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже среднего показателя ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года;
- положительная динамика: число новых случаев по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снижается или остается прежним;
- общая оценка реагирования страны на распространение коронавируса с учетом доступной информации (количество проведенных тестов, отслеживание контактов, мероприятия по сдерживанию эпидемии, а также достоверность статистики в целом).
Запрет на въезд в ЕС из-за эпидемии коронавируса ввели еще в середине марта. Изначально его ввели на 30 дней, но с тех пор несколько раз продлевали — в последний раз до 1 июля.
В начале этого месяца государственная миграционная служба Украины делилась интересной статистикой по случаю третьей годовщины введения безвиза.
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Источник: Совет Европы