Евросоюз утвердил список стран, для которых собирается открыть границы с 1 июля. Украина в их число не вошла

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30 июня Совет Европы утвердил «белый список» стран, для которых рекомендовал открыть внешние границы ЕС с 1 июля. Всего в опубликованном на сайте Совета списке 14 стран, Украины среди стран первой волны ожидаемо не оказалось.

Собственно, сам список выглядит следующим образом:

Алжир; Австралия; Канада; Грузия; Япония; Черногория; Марокко; Новая Зеландия; Руанда; Сербия; Южная Корея; Таиланд; Тунис; Уругвай.

В список еще может войти Китай, если правительство КНР разрешит гражданам ЕС въезд на свою территорию. Кроме того, странам ЕС рекомендовано открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

В Совете Европы особо подчеркивают, что это решение носит рекомендательный характер. То есть, с юридической точки зрения оно ни к чему не обязывает и последнее слово остается за правительством страны-участницы ЕС, которое будет принимать окончательное решение касательно открытия своих границ для других стран.

И хотя Украина в список не попала, важно оговорить, что под запрет не попадают определенных категории граждан других стран:

граждане ЕС и члены их семей;

люди, которые имеют вид на долгосрочное жительство в ЕС и члены их семей;

путешественники, которые имеют веские причины для въезда в ЕС (полный список .pdf).

От ограничений также освобождаются страны, которые не входят в Шенгенскую зону, но имеют с ней ассоциированное соглашение (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

Список стран будет пересматриваться каждые две недели, так что в будущем он может увеличится, либо сократится — причем, если эпидемиологическая ситуация в той или иной стране из перечня резко ухудшится, ее могут «дисквалифицировать» досрочно.