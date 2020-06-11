Три года безвиза: украинцы оформили более 11,5 млн биометрических паспортов и совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС





Ровно три года назад — 11 июня 2017 года — заработал безвизовый режим, дающий право украинцам с биометрическими паспортами право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза. По этому случаю государственная миграционная служба Украины поделилась свежей статистикой по выданным биометрическим паспортам, а пресс-служба Кабмина отдельным сообщением рассказала еще несколько интересных фактов.

Напомним, за первый год безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 1 млн украинцев, а на второй год таковых уже было более 2 млн. Вероятно, если бы не COVID-19, то в этом году к 2 млн украинцев, воспользовавшихся преимуществами безвиза, добавился бы еще один миллион. Но пока обновлений по этому показателю нет. В то же время пресс-служба Кабмина называет другое число — почти 49 млн. И это суммарное количество поездок, совершенным украинцами за последние три года (за период с 11.06.2017-го по апрель 2020-го) как по биометрическим, так и не биометрическими документами. Отмечается, что за второй год число украинцев, которые ездят за границу по биометрическим паспортам, выросло в 4,2 раза по сравнении с первым годом действия безвиза. Увы, более точных данных нет.

Львиная доля этих поездок пришлась на Польшу. Также сообщается, что участки границы с Венгрией и Румынией тоже пользовались достаточно большой популярностью среди граждан, несколько менее востребованным были границы со Словакией.

Чаще всего для пересечения границы с той или другой страной украинцы использовали авиационное сообщение, тогда как морское сообщение — наименее востребованный способ для путешествий, что, в принципе, неудивительно.

Отдельно подчеркивается, что в 2019-2020 годах перечень пользующихся популярностью среди украинских туристов стран заметно расширился. Если в 2017 года чаще всего ездили в Италию, Германию, Польшу, Румунию, Словакию и Венгрию, то в последующие годы этот список пополнился Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.

В 2018 году украинцы совершили 17,5 млн поездок в страны ЕС, тогда как в 2019 году показатель вырос до 18,65 млн поездок. В правительстве отмечают, что первые месяцы 2020 года наблюдалась положительная динамика, но затем, как известно, с миром случился COVID-19 и все перемещение остановилось. За январь-февраль этого года украинцы съездили в страны ЕС 3 млн раз против 2,3 млн за аналогичный период прошлого года. Буквально на прошлой неделе (5 июня) Украина после двухмесячного перерыва открыла внутреннее авиасообщение, а с 15 июня должны возобновится международные авиарейсы. В то же время пока совершенно неясно, когда отрасль сможет вернуться к прежним объемам перевозок.

Как раз сегодня рекомендовала странам ЕС начать открытие внешних границ для необязательных поездок, в том числе туристических, с 1 июля. Но снимать ограничения будут поэтапно, и Украина в списке стран первой волны не упоминается. Когда начнут пускать путешественников из Украины, пока остается только гадать (если судить по нашей печальной картине, то это произойдет еще очень не скоро).

Говоря о биометрических паспортах, За три года безвизового режима подразделениями миграционной службы было оформлено более 11,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Всего же с момента введения в Украине биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) оформлено уже более 15 млн таких документов. Напомним, 21 сентября 2018 года в Украине был выдан десятимиллионный биометрический паспорт для выезда за границу.

Источник: Кабмин и ГМСУ