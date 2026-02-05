tradfi
"F1" с Брэдом Питтом получит сиквел как самый кассовый фильм Apple TV

"F1" з Бредом Піттом отримає сиквел як найкасовіший фільм Apple TV

Самый успешный фильм Apple TV может получить продолжение. По крайней мере на это прозрачно намекнули топ-менеджеры Apple и Formula 1 во время специального мероприятия для прессы.


Во время Apple TV press day компания анонсировала ряд фильмов и сериалов, премьеры которых запланированы на 2026 год, а также продолжение нескольких уже популярных сериалов. В конце события старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью провел короткую сессию вопросов и ответов, зачитывая вопросы журналистов с iPad.

Сообщается, что последний вопрос Кью озвучил вместе с генеральным директором Formula 1 Стефано Доменикали, который, по словам организаторов, «прилетел из Европы накануне специально для этого мероприятия».

«У меня есть еще один вопрос, который они задали, — сказал Кью. — Это мой любимый вопрос, и он как бумеранг, потому что отвечать будем оба: будет ли еще один фильм о Formula 1, учитывая успех и то, насколько замечательным был первый фильм?»

Первым ответил Доменикали.


«Следите за новостями, — заинтриговал он. — Мы расскажем вам больше в будущем. Никогда не говорите «никогда». Но нам нужно лучше осмыслить успех этого фильма, ведь это было нечто уникальное. А если думать о новом, он должен быть действительно, очень, очень хорошим. Поэтому, если это и произойдет, точно не в следующем году. Но, возможно, в следующем году мы снова будем здесь, и, надеюсь, нам будет что анонсировать».

Эдди Кью, в свою очередь, воспользовался моментом, чтобы напомнить об эксклюзивном соглашении Apple на трансляцию гонок Formula 1 в США.

«У меня есть для этого замечательный анонс. В этом году на Apple TV у нас будет 24 фильма о F1», — сказал он, имея в виду количество этапов чемпионата в новом сезоне. «Я не знаю, чем всё закончится, и это лучшая несценарная драма, которая только может быть в мире».

Хотя ни один из руководителей прямо не подтвердил работу над сиквелом «F1: Фильм» / F1: The Movie, их откровенность относительно потенциального продолжения выглядит нетипично открытой. Учитывая коммерческий и критический успех фильма это не выглядит неожиданно.

Более того, сам факт, что Кью решил зачитать именно этот вопрос, можно считать четким сигналом: Apple заинтересована поддерживать разговор о возможном сиквеле.

«F1: Фильм» номинирован на «Оскар» в категориях «Лучший фильм года», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший монтаж». В целом лента уже получила 15 наград, в том числе победу в категории Best Country Solo Performance на церемонии «Грэмми», состоявшейся в минувшее воскресенье.

Источник: 9to5mac

