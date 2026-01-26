Новости Игры 26.01.2026 comment views icon

Новая Fable одолжила технику повествования из сериала "Офис"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”

Новая Fable вдохновилась ситкомом «Офис»: характерные вставки между основными событиями теперь стали частью самой игры.


Бос студии Playground Games Ральф Фултон в интервью Xbox Wire рассказал, что команда вдохновлялась британскими комедийными сериалами последних десятилетий», такими как «Офис», «Пип Шоу» и «Компьютерщики». Именно они задали тон юмору перезапущенной Fable.

Однако ключевым источником вдохновения оставался именно «Офис». Команда взяла не только идею забавных персонажей или атмосферу, но и приемы сериала: неудобные паузы, взгляды в камеру, комментарии персонажей как бы «вне сцены», которые все равно вплетаются в историю. Этот формат команда перенесла в игру почти без изменений.

«Этот псевдодокументальный стиль, когда персонаж будто дает интервью, — это не просто для трейлеров. Мы используем это на протяжении всей игры», — объясняет Фултон.

Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”
«Офис»

По его словам, такой формат позволяет придумывать новые шутки и показывать персонажей лучше, чем в обычных диалогах. Это открывает разработчикам путь по-другому раскрывать характер и истории NPC, чтобы это не выглядело искусственно или нелепо. Этот стиль уже просматривался в трейлере Fable с Xbox Games Showcase 2024. Там Хамфри Золотой, гильдмайстр Альбиона (актер Мэтт Кинг, известный по «Пип Шоу») напрямую обращается к игроку, ломая четвертую стену.


Босс Playground Games подчеркивает: такой прием почти не использовали в играх. В сериалах его популяризировали Рики Джервейс и Стивен Мерчант в британском «Офисе», а затем он появился и в американской версии. Теперь этот формат впервые применяют в большой RPG.

Релиз Fable запланирован на осень 2026 года. Игра выйдет на ПК (Steam), Xbox X/S, Xbox Cloud Gaming и PlayStation 5. На недавней презентации Xbox Developer Direct 2026 разработчики показали, что мир стал более чувствительным к действиям игрока, а персонажи будут активно реагировать на его решения.

Источник: IGN

Популярные новости

arrow left
arrow right
Рейтинг сериала "Очень странные дела" обвалился на 5 сезоне: 58% на Rotten Tomatoes и антирекорд с 5,9 балла на IMDb
Геймер обнаружил баг на "бесконечные" деньги в магазинах GameStop с обновлением Switch 2
Игрок в Arc Raiders из Одессы пропустил ивент из-за российского обстрела, и попросил персональный доступ — его поддержали миллионы людей
Epic Games Store отдает инди-головоломку о редактировании реальности с рейтингом 94%
Огромный мод The Witcher 3 содержит 5750 исправлений игры и почти весь вырезанный контент
Геймер нашел сохранения отца из Final Fantasy 4 — работает и через 30 лет
В Steam стартовала большая Зимняя распродажа — Frostpunk, Divinity и сотни других со скидками 90%
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
Какой ты игрок? Steam запустил персональные итоги 2025 года
Тизер новой "Клиники": Зак Брафф возвращается в "Святое сердце" спустя 15 лет после завершения сериала
Netflix продлил сериал-выживач "До последнего самурая" на 2-й сезон
Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк
Анонсирован Life is Strange: Reunion с "большим" финалом для Макс и Хлои — трейлер, детали и дата выхода
Итальянский отель с названием из Arc Raiders засыпали 5-звездочными отзывами
Ева Грин сыграет в "Уэнздей" тетю Офелию
Безупречные отдыхают: третий сезон "Дома дракона" покажет самые "крутые" войска "Игры престолов"
Многолетний мод Doom II стал полноценной игрой: вышел хоррор-шутер Total Chaos с рейтингом 88%
"Ошибка, которую не прощают": ляп с консолью в пятом сезоне "Очень странных дел" разозлил фанатов ретро-гейминга
"Сезон испорчен": создатель Fallout говорит, что "Очень странные дела" допустили "критическую" ошибку в правилах Dungeons & Dragons
Naughty Dog с осени ввела 7-недельный кранч для разработчиков Intergalactic, чтобы демо было готово в декабре
Появилось расписание 5-го сезона сериала "Пацаны": два эпизода сразу, остальные — раз в неделю
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить