Новая Fable одолжила технику повествования из сериала "Офис"

Новая Fable вдохновилась ситкомом «Офис»: характерные вставки между основными событиями теперь стали частью самой игры.





Бос студии Playground Games Ральф Фултон в интервью Xbox Wire рассказал, что команда вдохновлялась британскими комедийными сериалами последних десятилетий», такими как «Офис», «Пип Шоу» и «Компьютерщики». Именно они задали тон юмору перезапущенной Fable.

Однако ключевым источником вдохновения оставался именно «Офис». Команда взяла не только идею забавных персонажей или атмосферу, но и приемы сериала: неудобные паузы, взгляды в камеру, комментарии персонажей как бы «вне сцены», которые все равно вплетаются в историю. Этот формат команда перенесла в игру почти без изменений.

«Этот псевдодокументальный стиль, когда персонаж будто дает интервью, — это не просто для трейлеров. Мы используем это на протяжении всей игры», — объясняет Фултон.

По его словам, такой формат позволяет придумывать новые шутки и показывать персонажей лучше, чем в обычных диалогах. Это открывает разработчикам путь по-другому раскрывать характер и истории NPC, чтобы это не выглядело искусственно или нелепо. Этот стиль уже просматривался в трейлере Fable с Xbox Games Showcase 2024. Там Хамфри Золотой, гильдмайстр Альбиона (актер Мэтт Кинг, известный по «Пип Шоу») напрямую обращается к игроку, ломая четвертую стену.





Босс Playground Games подчеркивает: такой прием почти не использовали в играх. В сериалах его популяризировали Рики Джервейс и Стивен Мерчант в британском «Офисе», а затем он появился и в американской версии. Теперь этот формат впервые применяют в большой RPG.

Релиз Fable запланирован на осень 2026 года. Игра выйдет на ПК (Steam), Xbox X/S, Xbox Cloud Gaming и PlayStation 5. На недавней презентации Xbox Developer Direct 2026 разработчики показали, что мир стал более чувствительным к действиям игрока, а персонажи будут активно реагировать на его решения.

Источник: IGN