Разработчик "засветил" финал новой Fable на экране своего ПК

Разработчик Fable во время презентации Developer Direct 2026 случайно показал на экране своего ПК файл, который может прямо указывать на одну из концовок игры.





Как и в оригинальной трилогии, перезагрузка Fable строится на выборе игрока. Различные решения влияют на сюжет и судьбу Альбиона, поэтому наличие нескольких финалов ожидаемо. На этот раз фанаты могли увидеть конкретную деталь финала еще до релиза, на которую в первую очередь обратил внимание пользователь Reddit под ником FE4IZ.

На одной из вкладок из презентации удалось разглядеть название файла: «BOOK_ILLUSTRATION_EPILOGUE_BOWERSTONE AFTERMATH_DESTROYED.psd». Оно напрямую намекает на эпилог и «последствия» для Бауэрстоуна после уничтожения. Это означает, что вероятно игра будет иметь финал, в котором город либо серьезно пострадает, либо будет полностью разрушен. Такие сценарии зависят от решений игрока, которые в новой части еще больше развили.

В тексте, который едва виден на экране, можно разобрать фразу: «в значительной степени из-за потери национальных памятников…». Это, вероятно, отрывок из эпилога, где объясняется, как события игры изменили Альбион и почему одна из главных локаций серии больше не такая, какой ее все знали. Как пишет The Gamer, формат напоминает эпилоги в стиле Fallout со слайд-шоу с рисунками и текстом, который подытоживает последствия выбора игрока. Название файла BOOK_ILLUSTRATION может может может указывать на «книжную» подачу финала или серию иллюстраций с подписями.





Фанаты также заметили вкладку с файлом «BOOK_ILLUSTRATION_KILL_BALVERINE». В этот момент на экране виден рисунок белого оборотня, пронзенного мечом. Это может быть частью эпилога или отдельной сценой, которая показывает последствия того, что игрок уничтожил или проигнорировал оборотней в мире игры.

Достоверно невозможно сказать насколько эти файлы связаны с финальными решениями. Не исключено, что это внутренние материалы, которые не имеют прямого отношения к финалу или могут измениться до релиза. По крайней мере на одном из этапов разработки команда рассматривала различные варианты развития мира, и даже возможное уничтожение Бауэрстоуна.

Релиз Fable запланирован на осень 2026 года.

Источник: The Gamer