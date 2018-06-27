Facebook передумала и сняла запрет на рекламу криптовалют спустя полгода после его введения

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В начале этого года Facebook первой среди крупных IT-компаний ввела полный запрет на рекламу криптовалют и родственных тем. И вот спустя полгода соцсеть решила частично отменить запрет. Новая рекламная политика допускает возможность размещения на платформе рекламы криптовалют. Правда, на это требуется специальное разрешение. То есть, только проверенные рекламодатели смогут размещать такую рекламу.

От рекламодателей, которые хотят заказать рекламу криптовалют и родственного контента требуется подать специальную заявку, в которой нужно указать, имеются ли у нее необходимые разрешения, ведет ли он торги на публичных фондовых биржах, а также описать рекламируемые продукты.

По словам директора по управлению продуктами соцсети Роб Лезерн, компания провела некую работу и решила пересмотреть свою позицию в отношении рекламы криптовалют. Важно отметить, что реклама ICO (первичного размещения токенов) и бинарных опционов по-прежнему остается под запретом. Кроме того, удалятся будет все объявления, «вводящие пользователя в заблуждение».

Источник: Facebook