Все выше и выше. Bitcoin подорожал почти до $9400

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С начала года курс криптовалюты Bitcoin показывает стабильный рост. За последние 24 часа в результате очередного скачка криптовалюта взяла новый рубеж — свыше $9000. Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinCap, отслеживающих стоимость криптовалют на разных биржах.

Максимальное значение курса Bitcoin за последние 24 часа — $9376,49 за один биткоин. На данный момент курс немного снизился, но он по-прежнему держится выше $9000.

Как всегда, одним курсом с Bitcoin идут и все остальные основные криптовалюты. Совокупная капитализация всех существующих криптовалют на момент написания этих строк превышает $284 млрд.

Говорить о каких-то прогнозах в данном случае бессмысленно. Как всегда, разные аналитики дают совершенно разные прогнозы.

Остается напомнить, что в последний раз Bitcoin стоил свыше $9000 осенью прошлого года, но тогда криптовалюта не дорожала, а дешевела в цене.

Источник: CoinDesk и CoinCap