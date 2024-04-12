Fallout 4 получит бесплатное обновление с поддержкой 60 FPS, переработанными квестами и другими улучшениями

К выходу сериала Fallout компания Bethesda предлагает отличный стимул вернуться к игре Fallout 4. 25 апреля выйдет бесплатное обновление следующего поколения, которое принесет ряд улучшений в игру почти 10-летней давности.

Обновление следующего поколения делает Fallout 4 нативной игрой для PS5, Xbox Series X и S. Благодаря этому вводятся параметры режима производительности и качества, которые будут предлагать «до 60 FPS и повышенное разрешение». Технически вы можете играть в Fallout 4 со скоростью 60 кадров/с на консоли благодаря текущей функции повышения частоты кадров в Xbox, но можно надеяться, что официальная поддержка предложит больше возможностей.

Для владельцев консолей предыдущего поколения обновление принесет «улучшения стабильности, авторизации и исправления квестов». На ПК обновление обеспечит «поддержку широкоформатного и сверхширокоформатного экрана, а также исправления Creation Kit и ряд обновлений квестов». Bethesda говорит, что после выхода этого обновления игра будет иметь статус проверенной для Steam Deck.

Обновление также содержит множество бесплатных элементов Creation Club. Например, пакет Enclave Remnants включает новый квест под названием Echoes of the Past, где герой пытается «помешать Анклаву распространять свою опасную идеологию и закрепиться в Содружестве». Также предлагаются украшения Хэллоуина и т. д.

Bethesda планировала выпустить это обновление следующего поколения еще в 2023 году, но в декабре компания объявила о переносе, поскольку было «нужно немного больше времени». Теперь настало самое оптимальное время для выхода обновления — одновременно с сериалом, который рассказывает о событиях во вселенной Fallout.

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Источник: gamesradar