PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле

Второй сезон сериала «Фолаут» / Fallout от Amazon подошел к концу. Часть сюжетных линий авторы закрыли, часть — намеренно оставили открытыми, подготовив почву для третьего сезона, съемки которого стартуют уже летом. Но если отложить эмоции и драму, прогресс главных персонажей можно оценить в куда более сухих, но знакомых фанатам игры показателях — уровнях и опыте (XP).





ОСТОРОЖНО! Далее — спойлеры ко второму сезону Fallout.

Исходные позиции после первого сезона

В конце первого сезона «Фолаут» расклад был нетипичным. Люси, формально главная героиня, достигла только 8 уровня. Гуль находился примерно на 89 уровне, Максимус — на 9 уровне, а Таддеус каким-то образом «докатился» до 50 уровня после того, как случайно превратился в гуля.

По итогам второго сезона Fallout ресурс PC Gamer подвел итоги всех восьми эпизодов и посчитал, кто сколько опыта получил. Картина оказалась не слишком оптимистичной для большинства персонажей.





Методология подсчета

Расчеты базируются на системе уровней Fallout 3, поскольку Люси с самого начала демонстрирует навыки ремонта, науки и красноречия. Все персонажи остаются в режиме выживания, который дает больше XP, но с пониженным уровнем сложности.

XP начисляется за:

открытие локаций;

убийство рейдеров и существ Пустоши;

выполнение основных и побочных квестов (больше всего XP).

Люси — +1 уровень и куча неудач

Получено: 1150 XP

Люси не смогла превзойти собственные показатели из первого сезона «Фолаут». Главная причина — провал основного квеста: она так и не смогла привлечь отца к ответственности. Он стер себе память до того, как она узнала что-то полезное о его связях с Анклавом.

К тому же Люси полностью провалила проверки красноречия с Легионом и в конце концов оказалась на кресте. Среди действий, принесших XP:

взлом терминала;

поиск отца;

бои с радскорпионами;

уничтожение гулеваной банды Kings;

имплантация чипа для промывки мозгов.

В итоге Люси поднялась лишь до 9 уровня, имея 6207 XP — ей не хватает всего 993 XP до двузначного уровня.

Гуль — стабильно высоко

Получено: 1640 XP

Второй сезон не слишком ударил по Гулю. Его главный квест — поиск семьи — снова не завершился успехом, хотя он уже знает, где они. Среди ключевых действий:

уничтожение большого количества рейдеров и радтараканов;

бой с Когтем смерти из Нью-Вегаса вместе с Таддеусом и Максимусом;

пробуждение мистера Хауса с помощью холодного синтеза.

Гуль остался на 89 уровне, что очень близко к максимальному 99 уровню в Fallout 3 с модами.

Максимус — наконец-то двузначный уровень

Получено: 1215 XP

Максимус стартовал с 6600 XP и был в шаге от 10 уровня. Во втором сезоне он таки достиг этой отметки — 7875 XP, 10 уровень. Его действия:

уничтожение Ксандера Гаркинесса в силовом доспехе;

ликвидация секьюритрона;

многочисленные бои с Когтями Смерти.

Он также выполнил свою цель — нашел Люси, хотя и не передал холодный синтез.





Таддеус — XP почти нет, вопросов все больше

Получено: 790 XP

Таддеус получил лишь 790 XP, что мало для повышения уровня. Его действия:

организация детской мастерской по обработке крышек;

участие в боях с Когтями Смерти;

бегство от Братства Стали;

кратковременное убеждение руководства Братства.

При этом возникает вопрос, становится ли Таддеус вообще гулем? Потеря руки и появление второго рта больше похожи на превращение в кентавра — существо из вируса принудительной эволюции.

Норм — любознательный, но без четкой цели

Получено: 1530 XP

Норм покинул Хранилище, открывал криокапсулы, взламывал терминалы, находил локации и убеждал сотрудников Vault-Tec в своей «сверхчеловечности».

Хэнк — рекордсмен сезона

Получено: 2355 XP





Хэнк стал самым эффективным в получении XP. Он:

провел несколько успешных процедур с чипами;

устранил людей, которые мешали;

проник в подземный комплекс Vault-Tec в Нью-Вегасе;

передал результаты исследований Анклаву, прежде чем стереть себе память.

Второй сезон Fallout показывает, что не все квесты вознаграждаются уровнями. Кто-то топчется на месте, кто-то стабильно держится на вершине, а кто-то идеально играет роль менеджера апокалипсиса. С таким фундаментом третий сезон «Фолаут» имеет все шансы стать жестче — и в сюжете, и в цифрах.

