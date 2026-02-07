PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле

Второй сезон сериала «Фолаут» / Fallout от Amazon подошел к концу. Часть сюжетных линий авторы закрыли, часть — намеренно оставили открытыми, подготовив почву для третьего сезона, съемки которого стартуют уже летом. Но если отложить эмоции и драму, прогресс главных персонажей можно оценить в куда более сухих, но знакомых фанатам игры показателях — уровнях и опыте (XP).
ОСТОРОЖНО! Далее — спойлеры ко второму сезону Fallout.
Исходные позиции после первого сезона
В конце первого сезона «Фолаут» расклад был нетипичным. Люси, формально главная героиня, достигла только 8 уровня. Гуль находился примерно на 89 уровне, Максимус — на 9 уровне, а Таддеус каким-то образом «докатился» до 50 уровня после того, как случайно превратился в гуля.
По итогам второго сезона Fallout ресурс PC Gamer подвел итоги всех восьми эпизодов и посчитал, кто сколько опыта получил. Картина оказалась не слишком оптимистичной для большинства персонажей.
Методология подсчета
Расчеты базируются на системе уровней Fallout 3, поскольку Люси с самого начала демонстрирует навыки ремонта, науки и красноречия. Все персонажи остаются в режиме выживания, который дает больше XP, но с пониженным уровнем сложности.
XP начисляется за:
- открытие локаций;
- убийство рейдеров и существ Пустоши;
- выполнение основных и побочных квестов (больше всего XP).
Люси — +1 уровень и куча неудач
Получено: 1150 XP
Люси не смогла превзойти собственные показатели из первого сезона «Фолаут». Главная причина — провал основного квеста: она так и не смогла привлечь отца к ответственности. Он стер себе память до того, как она узнала что-то полезное о его связях с Анклавом.
К тому же Люси полностью провалила проверки красноречия с Легионом и в конце концов оказалась на кресте. Среди действий, принесших XP:
- взлом терминала;
- поиск отца;
- бои с радскорпионами;
- уничтожение гулеваной банды Kings;
- имплантация чипа для промывки мозгов.
В итоге Люси поднялась лишь до 9 уровня, имея 6207 XP — ей не хватает всего 993 XP до двузначного уровня.
Гуль — стабильно высоко
Получено: 1640 XP
Второй сезон не слишком ударил по Гулю. Его главный квест — поиск семьи — снова не завершился успехом, хотя он уже знает, где они. Среди ключевых действий:
- уничтожение большого количества рейдеров и радтараканов;
- бой с Когтем смерти из Нью-Вегаса вместе с Таддеусом и Максимусом;
- пробуждение мистера Хауса с помощью холодного синтеза.
Гуль остался на 89 уровне, что очень близко к максимальному 99 уровню в Fallout 3 с модами.
Максимус — наконец-то двузначный уровень
Получено: 1215 XP
Максимус стартовал с 6600 XP и был в шаге от 10 уровня. Во втором сезоне он таки достиг этой отметки — 7875 XP, 10 уровень. Его действия:
- уничтожение Ксандера Гаркинесса в силовом доспехе;
- ликвидация секьюритрона;
- многочисленные бои с Когтями Смерти.
Он также выполнил свою цель — нашел Люси, хотя и не передал холодный синтез.
Таддеус — XP почти нет, вопросов все больше
Получено: 790 XP
Таддеус получил лишь 790 XP, что мало для повышения уровня. Его действия:
- организация детской мастерской по обработке крышек;
- участие в боях с Когтями Смерти;
- бегство от Братства Стали;
- кратковременное убеждение руководства Братства.
При этом возникает вопрос, становится ли Таддеус вообще гулем? Потеря руки и появление второго рта больше похожи на превращение в кентавра — существо из вируса принудительной эволюции.
Норм — любознательный, но без четкой цели
Получено: 1530 XP
Норм покинул Хранилище, открывал криокапсулы, взламывал терминалы, находил локации и убеждал сотрудников Vault-Tec в своей «сверхчеловечности».
Хэнк — рекордсмен сезона
Получено: 2355 XP
Хэнк стал самым эффективным в получении XP. Он:
- провел несколько успешных процедур с чипами;
- устранил людей, которые мешали;
- проник в подземный комплекс Vault-Tec в Нью-Вегасе;
- передал результаты исследований Анклаву, прежде чем стереть себе память.
Второй сезон Fallout показывает, что не все квесты вознаграждаются уровнями. Кто-то топчется на месте, кто-то стабильно держится на вершине, а кто-то идеально играет роль менеджера апокалипсиса. С таким фундаментом третий сезон «Фолаут» имеет все шансы стать жестче — и в сюжете, и в цифрах.
Источник: pcgamer
