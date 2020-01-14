Фанаты создали игру о Гарри Поттере в Minecraft





Существует несколько амбициозных Minecraft-проектов, но этот может претендовать на роль самого выдающегося. Команда моддеров Floo Network создала ролевую игру по мотивам «Гарри Поттера» на карте в Minecraft. И не просто для того, чтобы в точности воссоздать персонажи, Хогвартс и его окрестности (насколько это возможно сделать в Minecraft), они продумали до мелочей абсолютно всё – от интерьеров до игрового процесса. Вы можете решать головоломки, выполнять квесты, использовать магию, играть в квиддич. Это нечто большее, чем игра, это экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера.

Игра получила название Minecraft School of Witchcraft and Wizardry. У создателей нет официальной даты релиза своего творения, но они надеются сделать начальную версию бесплатной с доступом к Большому залу Хогвартса и Хижине Хагрида к концу текущего месяца. Это колоссальный проект, который стартовал в 2015 году, и он стал ещё более заметным благодаря Minecraft. Тем не менее не исключено, что Джоан Роулинг или Warner Bros. захотят оспорить авторские права на произведение. Хотя ранее были случаи, когда медиагиганты и разработчики фан-проектов договаривались друг с другом.

Источник: Engadget.