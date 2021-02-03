Финансовый отчет Sony: 4,5 миллиона PlayStation 5, 4,1 миллиона копий Spider-Man: Miles Morales и рекордные финансовые показатели

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За последний квартал 2020 года Sony продала 4,5 миллиона PlayStation 5 — такой же результат показала PlayStation 4 по итогам первых трех месяцев продаж (PS5 только незначительно обошла PS4, что позволяет говорить о лучшем результате в истории). Общие продажи PS4 достигли 115,1 миллиона, увеличились за квартал на 1,4 миллиона единиц.

Общие финансовые показатели

Выручка Sony за три месяца составила примерно 25,7 миллиарда долларов в переводе с японских иен (на 9% выше, чем в аналогичном квартале 2019 года), операционная прибыль — 3,42 миллиарда долларов (рост на 20%), а чистая прибыль — 3,54 миллиарда долларов (рост на 62%).

Лучший результат среди подразделений Sony ожидаемо показала PlayStation, а на втором и третьем месте — потребительская электроника Electronics Products & Solutions (EP&S) и финансовые сервисы соответственно. Подразделение Sony Pictures оказалась на третьем с конца месте.

PlayStation

За весь 2020-й выручка PlayStation составила 22,7 миллиарда долларов — это новый рекорд не только для подразделения Sony, но и для всей индустрии. Операционная прибыль подразделения впервые превысила 3 миллиарда долларов (3,4 миллиарда) — предыдущий рекорд (2,4 миллиарда долларов) держался с 2018 фискального года.

О продажах консолей рассказали в самом начале, поэтому просто продублируем: отгрузки PS4 за период с октября по декабрь составили 1,4 миллиона единиц, а общее число поставок консолей уходящего поколения достигло 115,1 миллиона. Продажи PS5 составили 4,5 миллиона — из-за пандемии поставки новых консолей на старте оказались ограниченными и пока неясно, когда они появятся в свободной продаже.

PS5 продается в минус — розничная цена ниже, чем стоимость производства устройства.

Продажи игрового подразделения Sony

Половина выручки компании приходится на цифровые продажи в PSN, тогда как продажи «железа» составляют всего 23%.

Продажи в PSN продолжают стремительно расти (график выше).

Продажи софта достигли 103,7 миллиона копий. На «цифру» пришлось 53% продаж против 50% годом ранее.

Количество подписчиков PS Plus достигло 47,4 миллиона: на конец сентября их было 45,9 миллиона, а год назад — 38,8 миллиона.

В компании отметили хорошие продажи Spider-Man Miles Morales — на конец декабря они достигли 4,1 миллиона копий, и до конца марта компания рассчитывает продать еще как минимум 3 миллиона копий.

В Sony ожидают, что по итогам финансового 2021 года (он у японцев завершится 31 марта 2021 года) выручка PlayStation побьет не только собственный абсолютный рекорд, но и окажется крупнейшей в истории индустрии среди всех платформодержателей.

Ранее квартальными отчетами поделились Microsoft и Nintendo. Обе компании завершили минувший квартал с рекордными показателями: Microsoft — выручка игрового подразделения Xbox впервые превысила 5 миллиардов долларов на фоне невероятно высокого спроса на Xbox Series X|S (они не появятся в свободной продаже до лета), а общие продажи Switch почти достигли 80 миллионов, превысив тираж Nintendo 3DS за все время (75,94 миллиона штук).