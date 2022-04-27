Финансовый отчёт Microsoft: рост доходов на 18%, прибыли – на 8%, 10 млн пользователей стримингового игрового сервиса Xbox Cloud Gaming

Корпорация Microsoft опубликовала финансовый отчёт по итогам работы в третьем квартале фискального 2022 года. Этот период оказался очень успешным для компании. Так, совокупный доход вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $49,4 млрд. Чистая прибыль составила $16,7 млрд, прирост по сравнению с третьим кварталом 2021 фискального года – 8%. Наиболее успешными сегментами бизнеса стали серверный и облачный, которые продемонстрировали прирост на 29% и 32%, соответственно.

Подразделение More Personal Computing, в котором учитываются доходы от Windows и Xbox, заработало $14,5 млрд (прирост 11%). При этом доход от Windows OEM вырос, а внедрение Windows 11 в корпоративном сегменте осуществляется быстрее, чем любой предыдущее версии. Доход от продажи устройств Xbox вырос на 14%, а от продажи контента и сервисов – на 4%. Microsoft заявляет, что более 10 млн человек транслировали игры в рамках сервиса Xbox Cloud Gaming. Стриминг игр доступен в рамках подписки Xbox Game Pass Ultimate стоимостью $14,99 в месяц.

По мере возвращения работников в офисы наблюдается увеличение использования пакета Office и облачных сервисов для бизнеса. В результате доход подразделения Productivity and Business Processes вырос на 17%. Доходы от пакета Office в коммерческом сегменте выросли на 12%, в потребительском – на 11%. Количество подписчиков Office 365 достигло 58,4 млн пользователей. Прирост с предыдущим кварталом составил 2 млн пользователей, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 8 млн.

Подразделение Intelligent Cloud показало прирост дохода на 26% – до $19,1 млрд. Сервис LinkedIn демонстрирует прирост на 34%. Доходы от продажи устройств Microsoft Surface выросли на 13%.

Покупка Activision Blizzard, которая должна сделать Microsoft «третьей по величине игровой компанией по выручке после Tencent и Sony», пока не получила отображения в нынешнем финансовом отчёте. Сделка, скорее всего, не будет закрыта до следующего года.

Источник: The Verge