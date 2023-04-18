ИИ-инструменты Adobe позволят редактировать видео при помощи текста, а также генерировать музыку и звуковые эффекты

В марте Adobe анонсировала программное обеспечение Firefly – новое поколение генеративного ИИ, которое будет использоваться в Photoshop, After Effects и Premiere Pro для создания шрифтов и изображений. В понедельник компания объявила, что добавит в программы и функции синтеза видео и звуков.

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На демонстрации «Firefly for Video», опубликованной в блоге Adobe, инструмент генерирует фоновый саундтрек, звуковые эффекты, меняет визуальный фон на видео и т.д. Среди прочего новые ИИ-функции позволяют улучшить цвет отснятого материала, создать анимированный текст и логотип с помощью простых текстовых подсказок.

Подобные функции медиаредактор Runway анонсировал еще в сентябре, хотя полностью не выполнил обещания, представленные в тизере. К анонсам Adobe тоже можно относиться с недоверием, пока продукт не получит конечный пользователь.

На прошлой неделе Adobe также объявила о запуске функции редактирования видео при помощи стенограмм в Adobe Premiere Pro уже в мае, которая позволит обрезать и менять порядок видео на основе автоматически обнаруженных расшифровок речи, полученных из клипов. Вот как Adobe описывает эту функцию:

«Редактирование на основе текста автоматически анализирует и транскрибирует клипы, чтобы редакторы, продюсеры и ассистенты могли просто копировать и вставлять предложения в любом порядке и мгновенно видеть их на временной шкале. Расшифровку можно просмотреть в окне стенограммы, чтобы определить точные слова и фразы».

Adobe заявляет, что программное обеспечение для ИИ-редактирования видео начнет разворачиваться «позже в этом году» — тогда же пользователи смогут испробовать другие функции Firefly (создание шрифтов, изображений, аудио и 3D-моделей), предварительно зарегистрировавшись. В настоящее время проект находится в стадии закрытого бета-тестирования.

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Компания отмечает, что подобные инструменты будут особенно полезны в киноиндустрии. В этом году приложения Adobe помогли «оживить» 10 фильмов, номинированных на «Оскар», в том числе победителя в категориях лучший монтаж и лучший фильм «Всё везде и сразу».