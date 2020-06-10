Флагманская видеокарта NVIDIA с GPU Ampere получит до 24 ГБ памяти GDDR6X и TDP на уровне 350 Вт





Очередная утечка раскрыла некоторые технические характеристики грядущих видеокарт NVIDIA, основанных на архитектуре Ampere. В том числе подтверждаются данные предыдущих утечек, благодаря которым удалось ознакомиться с новым дизайном видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition.

NVIDIA даже инициировала собственное внутреннее расследование, чтобы найти виновника той утечки. В качестве главных подозреваемых фигурируют Foxconn и BYD (Build Your Dreams), так как NVIDIA заключила контракт с этими компаниями для создания кулера Founders Edition. Как оказалось, даже менеджер по продуктам и продажам NVIDIA не был в курсе о новом дизайне видеокарт Founders Edition с GPU на базе архитектуры Ampere. Также выяснилось, что стоимость новой системы охлаждения для видеокарт Founders Edition достигает $150 в производстве. И это говорит о том, что цена розничных продуктов будет высокой.

Эталонная печатная плата для GPU на базе архитектуры Ampere (внутренняя маркировка PG132) имеет длину до 21,3 см без выреза, который требуется для кулера. По данным осведомлённых источников, NVIDIA будет использовать эту печатную плату и графический процессор GA102 для трёх моделей топовых видеокарт. Речь идёт о версиях GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 (с их соответствующими модификациями Ti и Super), а также GeForce RTX 3070. Предполагается, что все эти устройства будут использовать память GDDR6X.

Согласно имеющейся информации, видеокарта GeForce RTX 3090 (Ti или Super) может поставляться с памятью GDDR6X объёмом до 24 ГБ, которая использует 384-битную шину доступа. При этом показатель TDP будет достигать 350 Вт. Предполагаемые спецификации намекают на видеокарту уровня Titan. Можно предположить, что модель GeForce RTX 3090 на самом деле является преемником существующей NVIDIA Titan RTX на базе GPU Turing. Наличие разъема NVLink подтверждает эту теорию. Вполне вероятно, что NVIDIA не хочет называть её Titan RTX II и вместо этого выбрала название GeForce RTX 3090.

Видеокарта GPU Память Шина доступа TDP (Вт) Интерфейсы GeForce RTX 3090 (Ti/Super) GA102 24 ГБ GDDR6X 384 бита 350 3 DisplayPort, HDMI, NVLink GeForce RTX 3080 (Ti/Super) GA102 11 ГБ GDDR6X 352 бита 320 3 DisplayPort, HDMI GeForce RTX 3070 GA102 10 ГБ GDDR6X 320 бит 320 3 DisplayPort, HDMI

Видеокарта GeForce RTX 3080 (Ti или Super) может ограничиться «лишь» 11 ГБ памяти с менее производительной 352-битной шиной доступа. Вероятно, все модификации 3080, 3080 Ti и 3080 Super получат одинаковую конфигурацию памяти. Наконец, для модели GeForce RTX 3070 уготовано 10 ГБ памяти с шиной доступа 320 бит. Показатель TDP для видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 составит 320 Вт.

Если эти данные верны, и устройства нового поколения действительно обладают столь высоким TDP, тогда понятно стремление NVIDIA использовать новую и более эффективную систему охлаждения. Дело в том, что существующие устройства серии RTX 20 при значительно меньшем TDP 260 Вт способны сильно нагревать свои кулеры.

Предполагается, что официальный анонс видеокарт с GPU Ampere состоится в сентябре.

Источник: tomshardware