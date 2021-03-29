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Флагманы Meizu 18 теперь доступны с доставкой по всему миру — от 712 евро и без сервисов Google

Флагманы Meizu 18 теперь доступны с доставкой по всему миру — от 712 евро и без сервисов Google

Флагманы Meizu 18 теперь доступны с доставкой по всему миру — от 712 евро и без сервисов Google


Китайский бренд Meizu начал международные продажи своих новых флагманских смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 Pro, вышедших в Китае в начале этого месяца.

Купить Meizu 18 за пределами Китая можно через онлайн-магазин AliExpress c доставкой по всему миру, в том числе и в Украину. Но здесь важно учитывать, что в данном случае «глобальные» версии Meizu 18 и Meizu 18 Pro — это обычные китайские версии смартфонов, что прямо указано в описании устройств. Иными словами, на них отсутствуют сервисы Google. С другими аспектами, касающимися локализации и поддержки, тоже могут быть проблемы.

Базовая модель Meizu 18 предлагается в трех версиях — с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цена варьируется от 712 евро до 782 евро. Модель Meizu 18 Pro те же три конфигурации памяти, а цены — от 817 евро до 956 евро.

Подробные технические спецификации Meizu 18 и Meizu 18 Pro

Модель Meizu 18 Meizu 18 Pro
Платформа  5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G
Дисплей 6,23 дюйма Super AMOLED последнего поколения E4, 3200×1440 пикселей, частота обновления изображения 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, пиковая яркость 1300 кд/м2, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR10+ 6,7 дюйма Super AMOLED последнего поколения E4, 3200×1440 пикселей, частота обновления изображения 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, пиковая яркость 1300 кд/м2, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR10+
Оперативная память 8/12 Гбайт (LPDDR5)
Флеш-память 128/256 Гбайт (UFS 3.1)
Основная камера Система из трех модулей:

  • 64 Мп (Sony IMX682), F/1,6, 26 мм, OIS SMA
  • 16 Мп (Samsung S5K3P9SX), F/2,2, 15 мм
  • 8 Мп (OmniVision OV08A10), F/2,4, 78 мм
 Система из четырех модулей:

  • 50 Мп (Samsung GN1), F/1,9, 26 мм (ширик), PDAF, OIS
  • 32 Мп (Sony IMX616), F/2,2, 130°
  • 8 Мп (OmniVision OV08A10), F/2,4, 78 мм
  • 0,3 Мп, TOF 3D (оценка глубины сцены)
Фронтальная камера Врезанный в экран модуль: 20 Мп Врезанный в экран модуль: 44 Мп
Аккумулятор 4000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 36 Вт (от 0 до 80% за 33 минуты) 4500 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт (45% за полчаса) и беспроводной обратной зарядки мощностью до 10 Вт
Сканер отпечатков пальцев Есть, встроенный в экран (ультразвуковой сенсор Qualcomm 3D Sonic Sensor)
Беспроводные модули  Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, двухдиапазонный GPS
Разъемы USB Type-C
Габариты 152,4х69,2х8,18 мм 162,5х73х8,1 мм
Масса 162 г 189 г
Защита нет
Операционная система Android 11 + Flyme 9
Цвета корпуса White, Blue и Purple White, Blue и Grey
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