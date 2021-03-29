Флагманы Meizu 18 теперь доступны с доставкой по всему миру — от 712 евро и без сервисов Google





Китайский бренд Meizu начал международные продажи своих новых флагманских смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 Pro, вышедших в Китае в начале этого месяца.

Купить Meizu 18 за пределами Китая можно через онлайн-магазин AliExpress c доставкой по всему миру, в том числе и в Украину. Но здесь важно учитывать, что в данном случае «глобальные» версии Meizu 18 и Meizu 18 Pro — это обычные китайские версии смартфонов, что прямо указано в описании устройств. Иными словами, на них отсутствуют сервисы Google. С другими аспектами, касающимися локализации и поддержки, тоже могут быть проблемы.

Базовая модель Meizu 18 предлагается в трех версиях — с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цена варьируется от 712 евро до 782 евро. Модель Meizu 18 Pro те же три конфигурации памяти, а цены — от 817 евро до 956 евро.