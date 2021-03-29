Флагманы Meizu 18 теперь доступны с доставкой по всему миру — от 712 евро и без сервисов Google
Китайский бренд Meizu начал международные продажи своих новых флагманских смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 Pro, вышедших в Китае в начале этого месяца.
Купить Meizu 18 за пределами Китая можно через онлайн-магазин AliExpress c доставкой по всему миру, в том числе и в Украину. Но здесь важно учитывать, что в данном случае «глобальные» версии Meizu 18 и Meizu 18 Pro — это обычные китайские версии смартфонов, что прямо указано в описании устройств. Иными словами, на них отсутствуют сервисы Google. С другими аспектами, касающимися локализации и поддержки, тоже могут быть проблемы.
Базовая модель Meizu 18 предлагается в трех версиях — с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цена варьируется от 712 евро до 782 евро. Модель Meizu 18 Pro те же три конфигурации памяти, а цены — от 817 евро до 956 евро.
Подробные технические спецификации Meizu 18 и Meizu 18 Pro
|Модель
|Meizu 18
|Meizu 18 Pro
|Платформа
|5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G
|Дисплей
|6,23 дюйма Super AMOLED последнего поколения E4, 3200×1440 пикселей, частота обновления изображения 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, пиковая яркость 1300 кд/м2, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR10+
|6,7 дюйма Super AMOLED последнего поколения E4, 3200×1440 пикселей, частота обновления изображения 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, пиковая яркость 1300 кд/м2, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR10+
|Оперативная память
|8/12 Гбайт (LPDDR5)
|Флеш-память
|128/256 Гбайт (UFS 3.1)
|Основная камера
|Система из трех модулей:
|Система из четырех модулей:
|Фронтальная камера
|Врезанный в экран модуль: 20 Мп
|Врезанный в экран модуль: 44 Мп
|Аккумулятор
|4000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 36 Вт (от 0 до 80% за 33 минуты)
|4500 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт (45% за полчаса) и беспроводной обратной зарядки мощностью до 10 Вт
|Сканер отпечатков пальцев
|Есть, встроенный в экран (ультразвуковой сенсор Qualcomm 3D Sonic Sensor)
|Беспроводные модули
|Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, двухдиапазонный GPS
|Разъемы
|USB Type-C
|Габариты
|152,4х69,2х8,18 мм
|162,5х73х8,1 мм
|Масса
|162 г
|189 г
|Защита
|нет
|Операционная система
|Android 11 + Flyme 9
|Цвета корпуса
|White, Blue и Purple
|White, Blue и Grey