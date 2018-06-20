Fortnite для iOS принесла разработчикам более $100 млн всего за 90 дней в App Store

Судя по всему, Epic Games не особо переживает по поводу судебного разбирательства с авторами PUBG и продолжает пожинать плоды своего невероятно успешного проекта. Конечно же, речь о кроссплатформенном боевике на выживание Fortnite, быстро ставшим мировым феноменом в основном благодаря сочетанию бесплатной модели распространения и популярности жанра королевской битвы.

В своем последнем отчете аналитическая фирма Sensor Tower сообщила о том, что Fortnite для iOS принесла разработчикам более $100 млн за три месяца в App Store. Это делает проект Epic Games второй самой быстрорастущей игрой на платформе iOS в своей категории после мобильной стратегии Clash Royale, которая преодолела рубеж в $100 млн спустя 51 день после релиза. Для сравнения, Knives Out и Honor of Kings для взятия рубежа в $100 млн понадобилось 173 и 179 дней соответственно.

Справедливости ради отметим, что изначально (около двух месяцев) Fortnite на iOS была доступна только по приглашениям. Сейчас мы можем только гадать, сколько могла выручить Epic Games, сделай она игру доступной всем желающим.

Остается добавить, что PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), которая вышла на iOS спустя несколько дней после Fortnite, пока не взяла планку в $100 млн. Более того, если верить аналитикам Sensor Tower, за 60 дней доступности на iOS игра смогла заработать всего $5,2 млн. То есть, с такими темпами рубеж в $100 млн ей покорится еще нескоро.

Это отражает общую ситуацию на рынке – интерес к PUBG ослабевает, и игроки все чаще переходят на Fortnite.

К слову, на других платформах у Fortnite тоже все хорошо. Буквально на днях мы писали, что только за первые сутки доступности Fortnite на Nintendo Switch игру загрузили более 2 млн человек.

Источник: Sensor Tower