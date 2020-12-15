Fortnite получила производительный режим, который позволит игре лучше работать на старых компьютерах

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Компания Epic Games анонсировала новую функцию для игры Fortnite, называемую режимом производительности (performance mode), которая позволит более старым компьютерам лучше справляться с запуском игры. Она станет доступной с 15 декабря.

Новый режим «предлагает значительный прирост производительности». Это обеспечивается за счёт незначительного снижения качества изображения, что позволяет уменьшить потребление памяти и снизить нагрузку на центральный процессор и графический процессор. Иными словами, компания просто добавила новые предварительные настройки качества графики, которые менее требовательны к аппаратным ресурсам системы. Владельцы слабых компьютеров увидят соответствующую подсказку о доступности нового режима при следующем запуске Fortnite. Кроме того, Epic Games добавит возможность удалять текстуры с высоким разрешением из пакета игры, что позволит существенно экономить место на накопителе.

Как заявляет разработчик, после активации нового производительного режима пользователи заметят существенный прирост частоты кадров в игре при её запуске на старых компьютерах. Новая функция будет доступна для режимов Battle Royale и Creative.

Источник: The Verge