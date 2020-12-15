Fortnite получила производительный режим, который позволит игре лучше работать на старых компьютерах
Компания Epic Games анонсировала новую функцию для игры Fortnite, называемую режимом производительности (performance mode), которая позволит более старым компьютерам лучше справляться с запуском игры. Она станет доступной с 15 декабря.
Новый режим «предлагает значительный прирост производительности». Это обеспечивается за счёт незначительного снижения качества изображения, что позволяет уменьшить потребление памяти и снизить нагрузку на центральный процессор и графический процессор. Иными словами, компания просто добавила новые предварительные настройки качества графики, которые менее требовательны к аппаратным ресурсам системы. Владельцы слабых компьютеров увидят соответствующую подсказку о доступности нового режима при следующем запуске Fortnite. Кроме того, Epic Games добавит возможность удалять текстуры с высоким разрешением из пакета игры, что позволит существенно экономить место на накопителе.
Как заявляет разработчик, после активации нового производительного режима пользователи заметят существенный прирост частоты кадров в игре при её запуске на старых компьютерах. Новая функция будет доступна для режимов Battle Royale и Creative.
Источник: The Verge