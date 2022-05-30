Fortune: Илон Маск в 2021 году заработал $23,5 млрд — это в 13 раз больше, чем CEO Apple, NVIDIA та Netflix вместе взятые

Издание Fortune Features опубликовало свой список самых богатых руководителей компаний в мире за 2021 году. Илон Маск, исполнительный директор SpaceX и Tesla, возглавил перечень Fortune 500. В прошлом году он стал богаче на 23,5 миллиарда долларов.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Основатель и генеральный директор SpaceX и Tesla получил огромную компенсацию в результате реализации некоторых опционов на акции Tesla, предоставленных в 2018 году. В этом году Tesla заняла 65-е место в рейтинге Fortune 500. В прошлом году компания добилась успеха, получив доход в размере 53,8 млрд долларов, что на 71% больше, чем в 2020 году, и значительно расширила свое присутствие на ключевых рынках Европы и Китая. В 2021 году Tesla поставила 936 тысяч автомобилей, что на 87% больше, что ставит компанию на вершину мировой индустрии электромобилей с долей рынка 14%.

А вот Тим Кук занял второе место с 770,5 миллионов долларов. Он стал генеральным директором Apple в 2011 году. В прошлом году Кук разбогател в основном за счет 10-летнего гранта акций на сумму 1,7 млрд долларов. Рыночная стоимость технологической компании за время его пребывания у руля увеличилась на 2,2 триллиона долларов.

Кстати, в 2020 году Bloomberg писало о том, что состояние генерального директора Apple Тима Кука превысило 1 миллиард долларов. Это произошло после того, как капитализации компании достигла 2 триллионов долларов.

Третье место в рейтинге Fortune 500 занимает соучредитель NVIDIA Дженсен Хуанг. В течение последнего финансового года Хуан получил около 507 миллионов долларов по опционам с истекающим сроком действия, которые были предоставлены в 2011 и 2012 годах, что отражает примерно 60-кратное увеличение стоимости акций компании за последнее десятилетие.

На четвертом месте Fortune 500 — Рид Хастингс, соучредитель, генеральный директор и председатель Netflix. Под его руководством компания превратилась из почтовой службы доставки DVD в тяжеловеса онлайн-стриминга. В 2021 году Хастингс заработал 453,5 миллиона долларов.