Bloomberg: Тим Кук стал миллиардером на фоне роста капитализации Apple — она почти достигла $2 трлн

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Состояние генерального директора Apple Тима Кука превысило $1 млрд вследствие приближения рыночной капитализации компании к новому впечатляющему рубежу в $2 трлн. Для достижения статуса гендиректора-миллиардера Куку потребовалось девять лет. Об этом сообщило издание Bloomberg, которое провело соответствующее исследование.

Напомним, в начале августа 2018 года Apple стала первой в США публичной компанией стоимостью 1 триллион долларов, после чего она то теряла, то возвращала, то снова уступала лидерство. Акции производителя iPhone заметно подорожали после рекордных квартальных результатов, в результате чего компания снова захватила лидерство в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира.

По итогам минувшей недели акции Apple подорожали на 5%, в результате чего рыночная капитализация компании достигла $1,928 трлн. Сейчас Apple находится буквально в шаге от получения статуса первой публичной компанией с рыночной капитализацией в $2 трлн. После смерти сооснователя Apple Стив Джобс в 2011 году рыночная стоимость компании составляла $350 млрд.

По данным Bloomberg, Тим Кук владеет 0,02% всех акций Apple, или 847 969 штук, общая стоимость которых по текущему курсу составляет $375 млн. Еще $650 млн — это доходы от предыдущей продажи акций, дивиденды и другие бонусы. В общей сложности получается $1,025 млрд.

В свой первый день на посту гендиректора Apple Тим Кук получил большой пакет акций с ограниченным правом продажи. Такие бонусы, выплачиваемые акциями, Кук получал ежегодно в зависимости от достижения тех или иных целей. Если глава Apple не допустит резкого снижения стоимости акций компании в августе 2020 года, то сможет получить очередной бонус в виде 560 тыс. ценных бумаг компании. Как отмечает Bloomberg, примерно половина их стоимости будет потрачена на уплату налогов, но остаток увеличит состояние Кука еще на $100 млн.

Среди большой пятерки мировых технологических компаний FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) генеральный директор Apple Тим Кук был единственным с состоянием меньше $1 млрд. Остальные же лидеры техногигантов (Джефф Безос, Сундар Пичаи, Рид Гастингс и Марк Цукерберг) давно являются миллиардерами, а глава Amazon Безос — и вовсе самый богатый человек в мире, его состояние оценивается в $189,8 млрд.

В 2015 году Тим Кук заявил, что большую часть своего состояния планирует пожертвовать на благотворительность. И он уже раздал акций Apple на сумму $1 млн.

Источник: Bloomberg