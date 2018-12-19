Фотогалерея дня: полностью готовый к первому демонстрационному полету пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon

Еще в мае основатель SpaceX Илон Маск показал окончательный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2), предназначенного в первую очередь для доставки и возврата экипажей астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Теперь же в сети появилось фото полностью готового к запуску корабля Crew Dragon предстоящей беспилотной демонстрационной миссии Demonstration Mission 1 (DM-1), которые мы и предлагаем вашему вниманию в данной заметке.

Фото были сделаны во время недавнего посещения стартового комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде вице-президентом США Майком Пенсом. На одном из снимков рядом с кораблем Crew Dragon находится ракета-носитель Falcon 9 Block 5 (B1051), которая будет использоваться для его запуска в следующем месяце.

На другом фото в дальнем левом углу находится, предположительно, первая ступень B1047, проходящая процедуру восстановления после ноябрьского запуска с миссией Es’hail 2.

Особый интерес вызывает снимок, где хорошо видны солнечные панели, покрывающие одну половину внешней поверхности основного отсека. Напомним, что Crew Dragon является доработанной версией уже хорошо знакомого грузового корабля Dragon, в котором панели солнечных батарей, отвечающее за энергоснабжение корабля, раскрываются в два широких крыла с общим размахом 16,5 м. В пилотируемой версии Dragon 2 от крыльев решили отказаться в целях сокращения количества механизмов и упрощения системы в целом.

Сроки первого тестового полета корабля SpaceX Crew Dragon переносились уже множество раз. В начале этого месяца запуск сдвинули с 7 января на 17 января 2019 года. Причем последний перенос обусловлен не техническими трудностями, а подстраиванием графика SpaceX — так компания успеет до запуска Crew Dragon вернуть грузовой Dragon, запущенный к МКС в рамках миссии CRS-16. Гарантий, что перенос на 17 января станет последним и Crew Dragon, наконец, впервые отправится в полет, нет, но и ракета и корабль выглядят полностью готовыми, так что запуск точно состоится в самом ближайшем будущем. И если демонстрационный полет Crew Dragon, целью которого является проверка всех подсистем, пройдет удачно, то уже в июне 2019 года SpaceX начнет выполнять пилотируемые полеты к МКС.

Источник: Slashgear