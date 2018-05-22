Илон Маск показал готовый пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon (Dragon 2)

В последние дни Илон Маск прямо сыпет различными анонсами, связанными с его компаниями. После обновлений по The Boring Company и Tesla пришла очередь космического предприятия SpaceX. В одной из последних публикаций в Twitter Маск показал готовый пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный в первую очередь для доставки и возврата экипажей астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Ранее у SpaceX также были планы использовать Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны и миссий на Марс. Правда, касательно этих планов существует высокая вероятность отказа от Crew Dragon в пользу многоразовой системы BFR, перейти на которую компания рассчитывает уже через пять лет.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw — Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2018

Напомним, что пассажирская версия Dragon была представлена Илоном Маском 30 мая 2014 года. Разработка Crew Dragon является частью программы по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС NASA Commercial Crew Development. Помимо SpaceX разработкой кораблей для NASA по программе Commercial Crew Development занимаются также Boeing (CST-100 Starliner), Blue Origin (New Shepard) и Sierra Nevada (Dream Chaser).

Сейчас в вопросе доставки астронавтов на МКС NASA полностью полагается на российские корабли «Союз». Предполагается, что Crew Dragon, который сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз), не только обеспечит независимость США от России в доставке астронавтов на МКС, но и снизит стоимость запуска с нынешних $80 млн до $20 млн за место (с возможностью дальнейшего удешевления).

Прямо сейчас Crew Dragon проходит испытания на заводе SpaceX, после чего его оправят на станцию NASA Plum Brook для дальнейших тестов в крупнейшей в мире терминальной вакуумной камере (SPF).

Первый демонстрационный беспилотный запуск Crew Dragon запланирован на август 2018 года, а пилотируемый — на декабрь 2018 года. Для запуска будет использоваться новейшая модификация ракеты Falcon 9 Block 5, которая недавно впервые слетала в космос с коммерческим грузом и должна еще выполнить шесть успешных запусков, чтобы получить разрешение NASA на использование в пилотируемых миссиях.

Остается добавить, что SpaceX обеспечит астронавтов NASA не только ракетами и кораблями, но и скафандрами собственной разработки, которые мы уже видели ранее.

Commercial Crew astronaut Suni Williams wearing a #SpaceX spacesuit while training with a mock-up of the Crew Dragon in Hawthorne, California 📷: NASA, April 3, 2018 pic.twitter.com/mnj3hvovsq — Robin Seemangal (@nova_road) May 18, 2018

Источник: Илон Маск Twitter