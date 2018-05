Илон Маск показал готовый пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon (Dragon 2)

В последние дни Илон Маск прямо сыпет различными анонсами, связанными с его компаниями. После обновлений по The Boring Company и Tesla пришла очередь космического предприятия SpaceX. В одной из последних публикаций в Twitter Маск показал готовый пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный в первую очередь для доставки и возврата экипажей астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Ранее у SpaceX также были планы использовать Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны и миссий на Марс. Правда, касательно этих планов существует высокая вероятность отказа от Crew Dragon в пользу многоразовой системы BFR, перейти на которую компания рассчитывает уже через пять лет.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw

— Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2018