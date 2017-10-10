Фотогалерея дня: Прототип безрамочного смартфона Microsoft Lumia (Vela) с Windows Phone из 2014 года

Вчера вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре, отвечающий за операционные системы, фактически признал смерть мобильной Windows 10, заявив, что компания больше не будет заниматься ее развитием. Сегодня же ресурс Windows Central опубликовал изображение, на котором якобы запечатлен прототип смартфона под кодовым названием Vela, который, как считается, является ранней версией непримечательной Lumia 435.

Первое, что обращает на себя внимание — дисплей, которым оснащено устройство. Как видим, Microsoft примеряла «безрамочный» дизайн» еще в далеком 2014 году, то есть, задолго до того, как вышел смартфон Xiaomi Mi Mix, который, собственно, и подтолкнул других более активно использовать именно такой подход при создании новых устройств.

Но что еще более удивительно, по заверениям источника, Microsoft планировала оценить этот смартфон, которому, к превеликому сожалению, не суждено увидеть свет, в сумму ниже $200. То есть, мы говорим о бюджетном смартфоне с впечатляющей на то время эффективной площадью дисплея.

Подобно Sharp Aquos Crystal, другому амбициозному устройству с очень тонкими рамками, опередившему время, Microsoft хотела разметить фронтальную камеру в нижней части лицевой панели, чтобы сделать верхнюю грань максимально тонкой и незаметной. Можно с уверенностью утверждать, что такого рода размещение компонентов нам в ближайшее время не увидеть, не в эпоху нового iPhone с его неправильной формой экрана с вырезом в верхней части. И тем не менее на то время это была отличная идея. Да и само устройство выглядит отлично, особенно для смартфонов 2014 года.

Кому интересно, по ссылке есть детальная предыстория и даже обзор этого не выпущенного устройства. И кто знает, как бы повернулась история, если бы Microsoft тогда была чуточку смелее и выпустила именно смартфон с таким дизайном вместо того, что мы увидели с Lumia 435. Скорее всего, Windows Phone это в конечном итоге не спасло бы, но это, несомненно, было бы светлым пятном на темном полотне неудач софтверного гиганта в мобильном сегменте. Впрочем, сейчас это уже не имеет никакого значения, поскольку, как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Но как сам факт разработки Microsoft смартфона с безрамочным дизайном в 2014 года – это достаточно интересно.

Источник: Windows Central