Фотогалерея дня: смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ предстали на качественных «живых» снимках

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Мы уже видели различные шпионские фото пока еще не представленных флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и S10+, но все они были не самого лучшего качества. Теперь пришел черед качественных живых фото. Источник опубликовал сразу несколько таких, позволяющих рассмотреть грядущие новинки во всех деталях с разных ракурсов.

Новые фотографии подтверждают дизайн новинок и демонстрируют нам все то, что мы видели или слышали в предыдущих утечках.

Спереди модели Galaxy S10 и S10+ отличаются размерами экрана и количеством модулей врезанной в правый угол фронтальной камеры (одинарная у обычного Galaxy S10 и двойная у более крупной версии S10+). По предварительным данным, обычный Galaxy S10 получит экран диагональю 6,1 дюйма, а старшая модель Galaxy S10 предложит дисплей размером 6,4 дюйма по диагонали.

Основная камера у обеих версий тройная с горизонтальной компоновкой модулей. Возможно, про камерам будут какие-то отличия технического плана. Например, старшая может получить основной сенсор более высокого разрешения и более светочувствительную оптику, но, скорее всего, камеры полностью одинаковы.

На нижней грани видны (слева направо) решетка динамика, разъем USB-C для зарядки и передачи данных и столь любимый многими разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Несколькими днями ранее мы публиковали неофициальные данные о ценах на смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S10, чья премьера состоится только 20 февраля.

Источник: AllAboutSamsung