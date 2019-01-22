Названы цены на смартфоны Samsung Galaxy S10 — от €779 за S10 Lite до €1599 за топовую версию S10+

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В сети появилась свежая информация о ценах и вариантах расцветки смартфонов флагманской линейки Samsung Galaxy S10, чья премьера состоится только 20 февраля.

Ранее мы слышали о том, сколько различные модели Samsung Galaxy S10 будут стоить в Великобритании, где цены на смартфоны, да и на все остальное, несколько выше, чем по остальной Европе. Свежая же порция «эксклюзивных» данных относится к рынку Италии, где цены на смартфоны примерно такие же, как и в других странах Европы.

Итак, вот указанные источником цены на три основные версии Galaxy S10:

Galaxy S10 Lite 6/128 ГБ — €779;

Galaxy S10 6/128 ГБ — €929;

Galaxy S10 8/512 ГБ — €1179;

Galaxy S10+ 6/128 ГБ — €1049;

Galaxy S10+ 8/512 ГБ — €1299;

Galaxy S10+ 12/1 ТБ — €1599.

Обычно украинские цены примерно соответствуют европейским, так что на последние вполне можно ориентироваться. И сказать, что цены удивляют на фоне наблюдающегося сейчас общего падения спроса на смартфоны верхнего уровня и снижения продаж моделей Samsung в частности, это ничего не сказать.

Что касается вариантов расцветки, самая младшая Galaxy S10 Lite будет доступна в черном, белом, желтом и зеленом цветах, у обычной Galaxy S10 будет черный, белый и зеленый цвета, тогда как у топовой Galaxy S10+ кроме обычных черной, белой и зеленой будут еще две некие специальные версии (варианта с керамической задней крышкой среди них не будет).

Предыдущие слухи указывали, что предзаказы на Galaxy S10 откроют в день анонса, а фактические продажи начнутся 8 марта. Источник подтверждает эти данные.

Источник: Tuttoandroid.net