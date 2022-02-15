FromSoftware опубликовала системные требования Elden Ring: минимум 16 ГБ ОЗУ и видеокарта с поддержкой DirectX 12 — GeForce GTX 1070 или Radeon RX Vega 56 на 8 ГБ

Action-RPG Elden Ring от FromSoftware и автора фэнтезийной саги «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, по которой сняли «Игру престолов» выйдет уже 25 февраля. А предзагрузка ПК-версии в Steam станет доступна 23 февраля.

Ожидающие игру любители соулс-лайк обладатели ПК с Windows теперь точно знают, нужно ли апгрейдить компьютер. На официальном Twitter-аккаунте Elden Ring появились системные требования. Минимальные системные требования, изначально появившиеся в Steam 11 февраля, удалили. Теперь минимальные системные требования Elden Ring опубликованы повторно, и они такие же. Но к ним добавились и рекомендуемые.

Так, для игры минимально необходимы 12 ГБ ОЗУ, видеокарта с поддержкой DirectX 12, например, GeForce GTX 1060 с 3 ГБ или Radeon RX 580 с 4 ГБ, обязательно — Windows 10, а также 60 ГБ места на диске.

Минимальные

Операционная система — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Оперативная память — 12 ГБ

GPU — GeForce GTX 1060 (3 ГБ), Radeon RX 580 (4 ГБ)

Рекомендуемые

Операционная система — Windows 10 или 11

Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X

Оперативная память — 16 ГБ

GPU — GeForce GTX 1070 (8 ГБ), Radeon RX Vega 56 (8 ГБ)

Тем временем на австралийском и новозеландском YouTube-каналах Bandai Namco выложили новый 30-секундный трейлер Elden Ring.

Elden Ring анонсировали на Summer Game Fest 2021 года. Игра будет доступна не только на ПК, но также на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Bandai Namco также сообщила о возможности бесплатного обновления до версий для PS5 и Xbox Series X|S. В ходе выставки Taipei Game Show 2022 разработчик FromSoftware сообщил, что игра ушла в печать и раскрыла некоторые подробности. Так, основная сюжетная линия займет около 30 часов.