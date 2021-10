Elden Ring отложили на месяц — до 25 февраля 2022 года

Elden Ring — горячо ожидаемая экшен-RPG от FromSoftware и автора «Песни льда и огня» Джорджа Мартина — выйдет не 21 января 2022 года, как планировалось, а 25 февраля 2022 года. О переносе разработчики объявили в официальном твиттер-аккаунте игры.

Разработчики отметили, что им нужно больше времени, чтобы достичь желаемого качества ввиду того, что глубина и стратегическая свобода игры превзошли их первоначальные ожидания.

Important message:

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.

The #ELDENRING Team

— ELDEN RING (@ELDENRING) October 18, 2021