FromSoftware выпустила шестиминутный обзорный трейлер Elden Ring

Разработчики FromSoftware опубликовали большой шестиминутный трейлер ожидаемого многими (особенно поклонниками Bloodborne и Dark Souls) экшен-RPG в открытом мире Elden Ring, где подробно рассказали о сеттинге, особенностях игрового мира, геймплейных механиках, мультиплеере, а также кастомизации персонажа и боевой системе.

Ролик демонстрирует финальный вид проекта накануне релиза. Он содержит новые кадры открытого мира, а также подземелий в духе предыдущих Dark Souls и Bloodborne. Сейчас все в один голос характеризуют Elden Ring как «‎Dark Souls в открытом мире»‎. И это не удивительно, учитывая, что мир Elden Ring был соткан Хидетакой Миядзаки (создатель Dark Souls и Bloodborne). Кроме того, свою вклад в проект сделал автор «Песни льда и огня» Джорджа Мартина. В одном из предыдущих роликов показывали сцену сражения с драконом и битву с одним из полубогов — Годриком Золотым (правителем Стормвейла), размахивающим огромным топором с эмблемой гарцующего льва, как у Ланнистеров.

Если хотите избежать сюжетных спойлеров, но при этом предварительно оценить новейший проект FromSoftware, этот обзорный трейлер, вероятно, лучшая возможность.

Обзорный трейлер Elden Ring

Первые рецензии на Elden Ring выйдут 23 февраля — за два дня до релиза на ПК, а также на двух поколениях консолей PlayStation и Xbox. На прошлой неделе FromSoftware раскрыла системные требования Elden Ring.