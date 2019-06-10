Футбольный симулятор FIFA 20 с режимом уличного футбола VOLTA Football выйдет 27 сентября 2019 года на платформах PS4, Xbox One и ПК





Компания Electronic Arts анонсировала новый режим «уличного футбола» VOLTA Football в грядущем футбольном симуляторе FIFA 20, который выйдет на платформах PS4, Xbox One и ПК 27 сентября 2019 года.

По словам разработчиков, при создании режима VOLTA Football они вдохновлялись неформальными видами футбольных соревнований, проводимых на улицах, в футбольных клетках и на футзальных площадках по всему миру. В данном режиме игрок сможет создать персонажа, выбрать ему индивидуальный стиль и поучаствовать в реалистичных соревнованиях по уличному футболу.

Новый реалистичный игровой процесс поможет игрокам проникнуться духом улиц с помощью новых инструментов, в числе которых механики ударов и различных приемов, новые анимации обращения с мячом и даже возможность использовать стену в свою пользу.

Кроме того, система футбольного интеллекта (Football Intelligence) использует новый подход к реализации игрового процесса и повышает качество игры в FIFA 20, обеспечивая реализм поведения на виртуальном футбольном поле. Система «Аутентичного хода игры» позволяет игрокам, которыми управляет ИИ, лучше осознавать время, пространство и свою позицию на поле, что также отразится на игроках, которыми управляет игрок.

Система «Решающие моменты» состоит из новой механики реализации голевых моментов, которая обновляет механику ударов по воротам и гарантирует, что сложность реализации момента будет зависеть от ситуации, а также механики отбора, основанной на системе активного касания, которая помогает игроку лучше играть в защите благодаря новым анимациям отбора. В свою очередь система «Физика мяча» выводит игровой процесс на новый уровень реализма, добавляя в игру новые траектории полета мяча, более реалистичные отскоки и большее соответствие физическим законам.

Игроки, оформившие предзаказ издания EA SPORTS FIFA 20 Ultimate Edition для PS4, Xbox One или ПК, получат ранний доступ к FIFA 20 за 3 дня до ее выхода, кумира в аренду на 5 матчей FIFA Ultimate Team (со средними характеристиками), до 24 редких золотых наборов и специальное издание комплектов форм FUT. А в качестве бонуса, все, кто оформит предзаказ до 5 августа 2019 года, также получат не подлежащего обмену игрока версии «Обратите внимание» FUT 20.

Уже 19 сентября 2019 года подписчики EA Access и Origin Access Basic смогут испытать игру в течение 10 часов в рамках программы «Играйте в числе первых», а подписчики Origin Access Premier смогут получить полный доступ к игре на ПК до ее релиза. Игра от геймстудий EA Vancouver и EA Romania и поступит в продажу во всем мире 27 сентября 2019 года.

Источник: Electronic Arts