«Футурама» возвращается на Hulu: 24 июля стартует 8 сезон с оригинальным Бендером и создателями сериала

Новый сезон «Футурамы» выйдет летом на стриминговом ТВ Hulu. Первый эпизод появится 24 июля, всего их будет 10, серии будут выходить раз в неделю по понедельникам. Шоу выходит под руководством своих создателей Мэтта Грейнинга и Дэвида X. Коэна и при участии всего оригинального актерского состава озвучки, включая Джона Ди Маджио в роли Бендера.

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Восьмой сезон мультсериала был анонсирован еще в феврале 2022 года, тогда же стало известно, что канал Hulu заказал 20 серий (а значит в будущем нас ждет продолжение). Это уже четвертое возрождение «Футурамы» после продолжительного перерыва – первый сезон вышел в 1999 году, а с момента выхода седьмого прошло 10 лет. Официальный синопсис новых серий гласит:

«Новые зрители смогут начать просмотр сериала отсюда, а давние поклонники узнают разгадку многолетних тайн, включая развитие эпической истории любви Фрая и Лилы, таинственное содержимое лотка Нибблера, тайную историю злого робота Санты и местонахождение головастиков Кифа и Эми. В городе разразилась совершенно новая пандемия, команда исследует будущее вакцин, биткоина, культуры отмены и потокового телевидения»

Все оригинальные актеры озвучивания согласились участвовать в сезоне: Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНил, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман. Джон Ди Маджио, изначально отказывавшийся, присоединился к съёмкам уже в марте прошлого года.

Режиссер Мэтт Грейнинг создал сериал вместе со сценаристом и продюсером Дэвидом X. Коэном. Оба выступают в качестве исполнительных продюсеров вместе с Кеном Килером и Клаудией Кац. Производство обеспечили Rough Draft Studios и 20th Television Animation.

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Источник: Variety