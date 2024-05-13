Фил Спенсер прошел квест «Офицер на палубе» в Fallout 76 — и готовит ядерный ответ за уничтоженное поселение в игре

Игрок в Fallout 76 уничтожил ядерным взрывом лагерь главы Xbox после закрытия нескольких игровых студий, и Фил Спенсер, похоже, стремится нанести ответный удар. Спенсер является активным игроком, и не даст бомбить себя просто так: сообщается, что он прошел необходимый квест, чтобы получить возможность отомстить обидчику.

Квест «Офицер на палубе» необходим, чтобы получить доступ к ядерному оружию, которое можно направить в выбранное место на карте. Это один из последних квестов в основной сюжетной линейке, чтобы дойти до него, нужно многое сделать. Прохождение однозначно свидетельствует о намерении Фила отомстить, так что @real1090jake может начінать переживать.

Тем временем игроки Fallout 76 собираются продолжить уничтожение игрового лагеря Фила Спенсера. Его ник P3 хорошо известен, он даже писал в Твиттере, что это прозвище из его юности. После того как Microsoft закрыла студии, многие игроки обвинили генерального директора в этом решении. Когда лагерь Спенсера был уничтожен, они праздновали, и некоторые пытаются повторить это.

Чтобы запустить ядерное оружие в Fallout 76, нужно найти фрагменты кода ядерного бункера, которые генерируются случайным образом. Затем игрокам нужно получить доступ к бункерам, что очень сложно, поскольку только высокопоставленные генералы могут пользоваться лифтом в хранилище. Третий компонент — найти путь в комнату управления, преодолевая мощное сопротивление.

Впрочем, точно не известно, было ли закрытие студий решением именно Фила Спенсера. Интересно также, что начальная атака не была начата именно из-за закрытия студий. Игрок рассказал, что планировал сделать это неделями, но время его поступка вдохновило разочарованных фанатов продолжать атаку в знак протеста.

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Источники: GameRant, ComicBook