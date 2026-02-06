tradfi
Фильм "28 лет спустя: Храм костей" сняли с проката из-за отсутствия зрителей

Катерина Левицкая

Фільм "28 років по тому: Храм кісток" зняли з прокату через відсутність глядачів

Второй фильм в трилогии «28 лет спустя» не нашел своего зрителя: из-за падения кассовых сборов его сняли с проката досрочно.


Согласно Collider, показы отменили в около 1500 кинотеатрах США, а за выходные он прибавил всего $1,6 млн. Сиквел, написанный Алексом Гарландом и снятый Ниа Дакостой, обошелся в $63 млн и заработал на данный момент всего $53 млн по всему миру.

Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"

Что интересно, «28 лет спустя: Храм костей» получил положительные отзывы критиков и имеет самый высокий рейтинг Rotten Tomatoes среди всех фильмов франшизы — 93%. Для сравнения: оригинальный «28 дней спустя» 2002 года с Киллианом Мерфи получил 87%, а прошлогодняя первая часть «28 лет спустя» с режиссурой Дэнни Бойла — 88%.


«Храм костей» — это второй из трилогии фильмов «28 лет спустя». Элфи Уильямс повторяет роль Спайка из ленты 2025 года и путешествует по постапокалиптической Британии, пока его не захватывает садистский культ во главе с чудаком в спортивном костюме по имени сэр Джимми Кристал (Джек О’Коннелл). Сценарий Гарланда еще до релиза получил восторженные отзывы, как и игра Рэйфа Файнза, повторившего роль доктора Келсона. Впрочем, для кассового успеха этого оказалось недостаточно.

Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"

Третий фильм все еще в планах, однако фаны переживают, что неутешительные заработки заставят Sony отказаться от проекта. Зрители жалуются, что во второй уик-энд прийти в кинотеатры помешала погода. Однако, справедливости ради, другие трансляции не имели настолько больших проблем.

«Следующий фильм обязательно выйдет, есть слишком большой потенциал в том, чтобы продать Киллиана Мерфи в главной роли в «настоящем» продолжении фильма «28 дней спустя», — написал один из фанатов.

Действительно, именно Мерфи должен был получить ключевую роль в завершении трилогии. Давние поклонники настолько ждали его возвращения, что рассмотрели его еще в первом трейлере «28 лет спустя», спутав с актером, которому отвели роль зомби.

Кассовые сборы: «Аватар 3» все еще без $2 млрд, а сиквел «28 лет спустя» стартовал вдвое хуже первого фильма

